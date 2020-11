Bad Laasphe: Betrunkener beleidigt Polizei nach Unfall

Bad Laasphe. Stark alkoholisiert hat am Donnerstagmorgen ein 20-Jähriger in Bad Laasphe einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Verletzt wurde er auch.

Am frühen Donnerstagmorgen verursachte ein 20-Jähriger mit seinem Auto einen Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Bahnhofstraße/In der Stockwiese/Friedrichstraße. Gegen 0.20 Uhr überfuhr er mit seinem Auto, in dem er mit einem 18-jährigen Beifahrer unterwegs war, die erhöhte Mittelinsel. Anschließend kollidierte er auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Verkehrszeichen.

Danach stieß der Wagen noch gegen eine Straßenlaterne und einen Verteilerkasten eines Versorgungsunternehmens. Bei dem Unfall verletzte sich der 20-Jährige leicht. Das Auto des jungen Mannes wurde total beschädigt. Der Sachschaden an Verkehrseinrichtungen und Verteilerkasten beträgt circa 25.000 Euro. Die Kollegen stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Autofahrer stark alkoholisiert war.

Polizisten als „Hurensöhne“, „Bullenschweine“ und „Bastarde“ bezeichnet

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Was letztendlich für die Beamten eine relativ normale Unfallaufnahme war, entwickelte sich dann doch noch ganz anderes:Der 18-jährige Beifahrer wurde plötzlich aggressiv. Er beleidigte die Kollegen unter anderem mit Kraftausdrücken

wie „Hurensöhne“, „Bullenschweine“ und „Bastarde“.

Der junge Mann musste, um überhaupt eine Unfallaufnahme durchführen zu können, zunächst kurzfristig in Gewahrsam genommen werden. Nach einer ärztlichen Untersuchung auf der Wache in Bad Berleburg wurde er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte sich beim Unfall ebenfalls leicht verletzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.