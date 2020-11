Die Volkshalle in Feudingen war nicht nur der Ort für den Neubeginn einer Legislaturperiode und den Neustart mit dem neuen Bürgermeister Dirk Terlinden und einem neu zusammengesetzten Team aus zwei ehrenamtlichen Stellvertretern, Margot Leukel und Günter Wagner. Die konstituierende Sitzung war auch der Ort, an dem elf ehemalige Ratsmitglieder nach ihrem Ausscheiden verabschiedet wurden.

Blumen und Urkunden

Blumen, eine Ehrenurkunde und Applaus gab es für die Frauen und Männer, die zum Teil seit Jahrzehnten die Kommunalpolitik bestimmt haben. Der größte Personalwechsel fand in der Fraktion der SPD statt. Gleich sechs Kommunalpolitiker nahmen ihren Abschied: Waltraud Schäfer war 26 Jahre lang Mitglied des Rates. Christel Rother, zuletzt Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Bürgermeisterin, gehörte dem Gremium 21 Jahre lang an. Stephan Wagner war elf Jahre lang für die SPD politisch aktiv, Luiza Licina-Bode acht Jahre lang. Armin Joenke gehörte dem Rat sechs Jahre lang an und Markus Dreisbach ein Jahr.

Die CDU Fraktion muss künftig auf die 26-jährige Erfahrung von Werner Treude verzichten. Außerdem verlässt Sven Boris Kämmerling den Rat nach sechs Jahren.

Bei der FDP scheidet Alexander Petri aus dem Rat aus. Petri gehörte dem Gremium zwei Jahre lang an.

Ebenfalls zwei Jahre Stadtverordneter war Hans Jürgen Zampich von Bündnis90/Die Grünen.

Und last not least verabschiedete der neue Bürgermeister auch Karl-Heinz Lehmann nach 21 Jahren aus der Kommunalpolitik. Lehmann war für die CDU und zuletzt als parteiloses Mitglied im Rat. Über viele Jahre hinweg war er zudem auch stellvertretender Bürgermeister gewesen.