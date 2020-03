Bad Berleburger Rentner um tausende Euro betrogen

Bad Berleburg Ein Bad Berleburger überwies hohe Summen auf ein chinesisches Konto. Ein angeblicher Anwalt behauptete, so bekäme der Senior seinen Gewinn.

Ein 84-jähriger Mann aus Bad Berleburg ist im März auf einen Betrüger hereingefallen, der sich als Rechtsanwalt ausgab. Telefonisch suchte der angeblicher Rechtsanwalt laut einer Mitteilung der Polizei den Kontakt zu dem 84-jährigen Bad Berleburger. Angeblich hatte der Rentner einen größeren Geldbetrag bei einem Gewinnspiel gewonnen.

Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, sollte der 84-Jährige zuerst eine Gebühr bezahlen. In Erwartung des Gewinns überwies der Bad Berleburger daraufhin eine vierstellige Summe auf ein Konto einer Bank in China. Nachdem diese Überweisung erfolgt war, rief der angebliche Rechtsanwalt erneut an.

Zweite Überweisung in fünfstelliger Höhe

Mit der Behauptung, dass noch Steuern vorab gezahlt werden müssten, brachte er den Rentner dazu, eine zweite Überweisung in einer fünfstelligen Summe zu tätigen. Um den Rentner zu beruhigen, behauptete der falsche Rechtsanwalt, dass annähernd die Hälfte der Steuern von der Bank übernommen werden würden.

Als auch diese Überweisung erfolgt war, rief der Rechtsanwalt wieder an: Die Bank könnte die Steuern nicht übernehmen und der offene Betrag müsste noch eingezahlt werden. Auch diesmal überwies der Mann die geforderte Summe.

Die Polizei gibt Tipps, wie sich Bürger vor vor dieser Masche der "Falschen Gewinnversprechungen" schützen können:

- Seien Sie misstrauisch

- Überlegen Sie, ob Sie tatsächlich an einem Gewinnspiel

teilgenommen haben

- Reden Sie mit Ihren Angehörigen und erzählen Ihnen davon

- Überweisen Sie niemals vorab Geld, um den Gewinn ausgezahlt zu

bekommen

- Seriöse Unternehmen zahlen den Gewinn ohne vorherige Forderungen

- Händigen Sie keinem Unbekannten Geld aus

- Machen Sie am Telefon keine persönlichen Angaben

- Sprechen Sie im Zweifel mit Ihrer Polizei