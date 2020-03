Bad Berleburg. Eine technischer Defekt könnte der Auslöser eines Feuerwehreinsatzes in der Schützenstraße gewesen sein, bei dem eine 73-Jährige gerettet wurde.

Beii einem Brand im Keller eines Wohnhauses in der Bad Berleburger Kernstadt musste die Freiwillige Feuerwehr eine 73-jährige Hausbewohnerin mit der Drehleiter von einem Balkon retten.

Frau meldet Feuer

Gegen 9.45 Uhr wurde die Feuerwehr in Bad Berleburg zu einem „Feuer 4“ in der Bad Berleburger Schützenstraße alarmiert. „Meine Frau hat Brandgeruch wahrgenommen“, erläuterte der 77-Jährige Ehemann im Gespräch mit dieser Zeitung. Er war von seiner Frau angerufen worden, berichtete der Mann, der sich zum Zeitpunkt des Alarms bereits in der Stadt befunden hatte und darauf hin schnell nach Hause fuhr.

Inzwischen quoll immer mehr Rauch aus dem Kellergeschoss. Die 73-jährige Frau hatte sich auf eine Balkon im Dachgeschoss geflüchtet. Die eingetroffene Feuerwehr rettete die Hausbewohnerin über die Drehleiter, um einen Gang durch das verqualmte Haus zu vermeiden. Das Paar ließ sich anschließend vom Rettungsdienst auf eine Rauchgasvergiftung überprüfen.

Feuerwehr findet Ursache

Währenddessen gingen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr unter Atemschutz ins das Gebäude, um die Brandursache zu suchen und das Feuer zu bekämpfen. Der von den Hausbesitzern vermutete Trockner war indes nicht der Grund für den beißenden Rauch. Eine defekte Kühltruhe könnte nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr Auslöser des Feuers gewesen sein. Die Einsatzkräfte öffneten die Garage und bliesen die Rauch und Brandgase mit einem Hochleistungslüfter aus dem Gebäude.

Schaden bleibt lokal begrenzt

„Offenbar ist nur das Kellergeschoss verqualmt gewesen, weil das Obergeschoss durch eine Tür abgeschlossen war“, erläuterte Stadtbrandinspektor Klaus Langenberg im Gespräch mit dieser Zeitung. dadurch bleibt der Schaden weitestgehend auf den Keller beschränkt und das Haus sehr wahrscheinlich bewohnbar. Zur Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz waren laut Langenberg rund 40 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Löschzug 1 Kernstadt und der Löschgruppe Berghausen. Hinzu kommen noch Kräfte des DRK-Rettungsdienstes und der Polizei. Die Schützenstraße blieb während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.