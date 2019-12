1 / 22

Wellness-Hotel in Bad Berleburg brennt nieder

Der frühere Westfälische Hof in Bad Berleburg wird ein Raub der Flammen. Zum Glück wird keiner der Mitarbeiter oder Gäste des heutigen Ayubowan Ayurveda Centers an der Bundesstraße 480 verletzt. Dafür aber ist der Sachschaden hoch. Geschätzt eine halbe Million Euro wurden durch das Feuer vernichtet. Der Brand soll bei Arbeiten an einem Dach entstanden sein und breitet sich schnell durch das alte Fachwerkgebäude aus.

Foto: Lars-Peter Dickel