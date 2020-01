Die „Berlebürgerchen“ suchen weitere Mitspieler – ganz gleich ob mit Autos, Bauklötzen, Stofftieren oder der großen Küche aus Holz gespielt wird. „Wir haben noch Plätze frei, die ab sofort gebucht werden können“, erläutert die Einrichtungsleiterin Ann-Sophie Tilgner.

Hintergrund Auch Kreistag sieht Bedarf in der Betreuung Der Jugendhilfeausschuss hat den Wittgensteiner Kommunen mehrere Vorschläge zur Schaffung neuer Angebote vorgelegt. In Bad Laasphe werden Räume für eine Großtagespflege gesucht. Den Bedarf in Erndtebrück sollen laut Ausschuss ein bis zwei Großtagespflegestellen decken.

Die noch junge Großtagespflege des Christlichen Jugenddorfwerks (CJD) in der Bad Berleburger Poststraße ist seit Oktober vergangenen Jahres geöffnet und hat noch ein paar Plätze frei. Aktuell spielen vier Mädchen und Jungen in den Räumen, die früher einmal das Büro der Firma Schmidt+Müller waren. Heute flitzen hier Kinder unter drei Jahren durch den Raum. Maximal neun können hier gleichzeitig betreut werden. „Das ist die Obergrenze für Großtagespflegen“, erläutert Tagesmutter Martina Trapp. Ann-Sophie Tilgner ist Pädagogische Fachkraft und Nadja Dominik Kinderpflegerin. Das Trio kümmert sie sich um die quirligen Kleinen.



Viel Bewegung

„Wir richten uns sehr nach den Wünschen der Kinder, wenn es darum geht, was gespielt wird“, erläutert Tilgner. Die „Berlebürgerchen“ haben den Vorteil, sehr zentral in der Stadt zu liegen, haben dafür aber keine Außenanlagen. „Wir gehen aber mit den Kindern regelmäßig in den Schloss- oder Stadtpark“, berichtet Martina Trapp.

Auch ein Angebot zum freien Spielen, das eine anderen Tagespflege anbietet, wird genutzt und so treffen sich die Kinder auch regelmäßig mit anderen Altersgenossen. Ein weiteres Angebot, das im Aufbau ist, sind regelmäßige Besuche auf dem Bauernhof von Heike und Jochen Born in Wingeshausen. „Da können wir mit dem Zug hinfahren“, sagt Nadja Dominik.

Gesundes Essen

Auch wenn viel den Wünschen der Kinder überlassen wird, gibt es feste Rituale: Neben der Morgenrunde sind es Ruhezeiten und die gemeinsamen Mahlzeiten. „Wir bieten ein gesundes Frühstück an und kochen mittags immer frisch. Wir arbeiten dafür mit dem Bioladen zusammen und verwenden nur Fleisch aus der Region. Das sind Alleinstellungsmerkmale“, erläutert Trapp.

Aufklären müssen die drei Frauen immer wieder Missverständnisse, die durch den Begriff Großtagespflege entstehen. „Auch wenn es Pflege heißt, sind die Kinder nicht krank“, erläutert Nadja Dominik. Und Großtagespflege heiße es nur, weil das der Begriff für Einrichtungen bis neun Kindern ist. Alles darüber sind Kindertageseinrichtungen. „Wir sind halt etwas familiärer“, sagt Martina Trapp.

Gebucht werden können feste Plätze über den Kreis Siegen-Wittgenstein, der die Angebote der Träger koordiniert. Die Berlebürgerchen bieten Betreuung von 7.30 bis 16.30 Uhr an. Wer sich über das Angebot informieren möchte, oder buchen will, kann sich direkt bei der Einrichtung melden. 2751-9205400.