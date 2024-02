Bad Berleburg verabschiedet Regina Linde mit Applaus

Bad Berleburg Die Fachbereichsleiterin geht nach 18 Jahren im Rathaus in den Ruhestand. Die Integration Geflüchteter trägt ihre Handschrift.

Seit mehr als 18 Jahren war sie im Bad Berleburger Rathaus tätig. Jetzt aber ist Schluss. In wenigen Tagen geht die Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste in den Ruhestand. In ihrer letzten Ratssitzung wurde Regina Linde mit stehenden Ovationen von Ratsmitgliedern und Kollegen aus der Verwaltung verabschiedet. Bürgermeister Bernd Fuhrmann verabschiedete Linde mit sehr persönlichen Worten. Immerhin hatte sie am 10. Juli 2005 als Chefsekretärin bei ihm im Rathaus angefangen. Ab 2014 verantwortete sie den Gesundheitsbereich und wurde schließlich 2018 als Nachfolgerin von Angelika Winkler neue Fachbereichsleiterin.

„Wir möchten uns aus der Verwaltung und aus diesem Haus heraus bei Dir bedanken“, formulierte es Fuhrmann und verband dies mit „einem Dank für das unglaubliche Engagement für die Bürger dieser Stadt.“ Spuren hinterlässt Linde vor allem auch bei der Integration von Geflüchteten in der Stadt: „Die trägt Deine Handschrift“, sagte Fuhrmann und lobte zugleich auch das Team rund um die scheidende Fachbereichsleiterin.

„Ich habe viele gute Jahre hier in der Stadt Bad Berleburg gehabt“, bedankte sich Regina Linde und gestand, dass es auch schwierige Zeiten im Rathaus gab: „Wir waren nicht immer einer Meinung. Aber ich danke für das gemeinsame Vertrauen.“ Dank gebühre aber auch ihren Kollegen aus dem Fachbereich für „unzählige Stunden auch abends und nachts“. Anders wäre es nicht möglich gewesen, „so viele Menschen in so kurzer Zeit unterzubringen.“ Ein großer Dank gebühre auch dem Ehrenamt, sagte Linde abschließend.

