Bad Berleburg: Unbekannte besprühen Telekom-Hauswand

„Masken weg! Vorsicht Corona Diktatur“ und „Corona = Fake News“ Das haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag an die Hauswand des Telekom-Gebäudes an der Bahnhofstraße gesprüht.

Blaue Schrift soll rasch beseitigt werden

Bereits am Morgen waren Mitarbeiter des Ordnungsamtes gemeinsam mit der Polizei vor Ort und haben sich das Ergebnis angesehen. „Ziel ist, dass das Graffiti schnellstmöglich wieder verschwindet. Außerdem muss sich der Eigentümer überlegen, ob er Strafanzeige stellt. Das ist das erste Mal in letzter Zeit, dass uns so etwas gemeldet worden ist“, teilt die Stadt Bad Berleburg auf Anfrage mit. Die zuständigen Mitarbeiter der Telekom versuchen nun, das Aufgesprühte zu beseitigen.