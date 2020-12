Bad Berleburg: Themenkisten für Kitas und Grundschulen

Übergabe der neuen Themenkisten zum Ausleihen durch den Vorstand der Volksbank Wittgenstein eG an die Stadtbücherei Bad Berleburg. Von links: Büchereileiterin Gabriele Klotz, Rikarde Riedesel (Abteilungsleiterin Kultur- und Erwachsenenbildung), Kai Wunderlich (Vorstand Volksbank), Tanja Koch vom Team der Stadtbücherei und Regina Linde (Fachbereichsleiterin Bürgerdienste).

Spende der Volksbank ermöglicht Anschaffung der ersten sechs Pakete, die kostenlos in der Bücherei ausgeliehen werden können.

Bad Berleburg. Es gibt Themen, die kommen im Laufe eines Kindergartenjahres regelmäßig vor und laden die Kinder ein, Neues zu entdecken und zu erfahren. Da in den Kitas nicht zu jedem Thema eine große Auswahl an Bilder-, Sachbüchern und Medien angeschafft werden kann, kam der Wunsch auf, ob hier nicht die Stadtbücherei mit Ausleihpaketen unterstützen könne. „Die Förderung der Kleinsten in unserer Gesellschaft ist uns ein ganz besonderes Anliegen, sodass die Idee vom Team der Stadtbücherei begeistert aufgegriffen wurde“, erklärt Abteilungsleiterin Rikarde Riedesel. „Das Angebot der Volksbank Wittgenstein, die Anschaffung finanziell zu unterstützen, kam somit genau zum richtigen Zeitpunkt.“

„Den Vorschlag, themenbezogene Medienkisten für Kitas und Schulen anzuschaffen, fanden wir richtig gut und haben ihn gerne aufgegriffen“, betont Kai Wunderlich von der Volksbank Wittgenstein. „Spaß am Lernen, Lesen und Entdecken zu fördern, ist eine großartige Sache, für die sich eine Spende in jedem Fall lohnt.“ Dank der Spende konnten die ersten sechs Literatur- und Entdeckerkisten im Gesamtwert von 1000 Euro vom Team der Stadtbücherei zusammengestellt werden. Somit stehen vier Ausleihpakete für Kitas und zwei weitere für den Sachunterricht an Grundschulen mit diesen Titeln bereit:

Für die Kitas: „Feuerwehr und Polizei“„Bauernhof – Tiere, Anbau und Maschinen“„Natur und Tiere/Waldtiere“„Kurze Vorlesegeschichten“.

Für die Grundschulen: „Frühling und Herbst – Jahreszeiten“„Ernährung/Gesellschaft/Umwelt/Mensch“.

Fachbereichsleiterin Regina Linde freut sich über die Verbindung von Bildungsauftrag und Entdeckervergnügen: Die sechs Themenkisten stehen ab sofort kostenlos zur Ausleihe zur Verfügung. Themenanregungen für weitere Ausleihpakete nimmt das Büchereiteam gern entgegen.