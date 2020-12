Bad Berleburg: Tannenbaum-Schlagen für einen guten Zweck

Weihnachtsbäume für den guten Zweck: Den Erlös der Tannen spendet Familie Henk an den Kindergarten in Dotzlar.

Bad Berleburg. Weihnachtsbäume für den guten Zweck: Den Erlös der Tannen spendet Familie Henk an den Kindergarten in Dotzlar.

Sie sind grün, haben duftende Tannennadeln und werden gerne von den kleinen und großen Weihnachtsfans mit Lichterketten und Kugeln dekoriert: die Weihnachtsbäume. Im November startete der Weihnachtsbaumverkauf der Familie Henk auf dem Biohof in Bad Berleburg-Sassenhausen und einem weiteren Stand in Biedenkopf.

Neben dem klassischen Weihnachtsbaumverkauf bietet sich für alle Besucher auch die Möglichkeit, einen Tannenbaum selbst zu „schlagen“. In diesem Jahr sammelt Familie Henk dabei Spendengelder für die AWO Kita “Gänseblümchen“ in Dotzlar.

Eigene Kinder besuchten die Kita

Die zweigruppige Kita „Gänseblümchen“ ist Familie Henk wohl bekannt. Bereits vor einigen Jahren besuchten die eigenen Töchter die AWO Kita Dotzlar, ebenso wie bis heute viele andere Kinder aus der Ortschaften Sassenhausen, Dotzlar, Richstein und bei Bedarf angrenzenden Ortschaften.

Bei Familie Henk kam die Idee auf, in der Kita nachzufragen, ob Interesse an der gemeinsamen Spendenaktion besteht. Schnell waren sich das Team und die Kinder der Kita „Gänseblümchen“ einig, eine weihnachtliche Spendenbox zu basteln und bei Familie Henk in Sassenhausen zu überreichen.

Im Januar wird entschieden

Nun besuchte Kai Jimenez-Härtel als Mitarbeiter der Kita Dotzlar Familie Henk und überreichte die bunt gestaltete Spendenbox im Namen aller Kinder und des Teams. „Unsere Kitakinder haben die Spendenbox mit viel Liebe gebastelt und wir freuen uns über alle Spenden an unsere Kita. Das Geld kommt den Kindern zugute. Wir entscheiden im Januar gemeinsam mit den Kindern, wofür wir das Geld einsetzen werden“, so Jimenez-Härtel.

Sowohl die Familie Henk als auch die Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita „Gänseblümchen“ in Dotzlar wünschen allen Besucherinnen und Besuchern des Biohofs Henk viel Freude beim Aussuchen eines Weihnachtsbaumes. „Wir sagen Danke für Ihre Spende und wünschen allen eine besinnliche und gesunde Weihnacht.“

Weitere Informationen rund um die Weihnachtsbaum-Aktion und dem Biohof Henk gibt es im Internet unter www.biohof-henk.de/.