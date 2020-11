Bad Berleburg: Standortwechsel in der Poststraße

Der Duft von frisch gebackenen Brötchen, heißem Kaffee und diversen anderen Köstlichkeiten – bald gibt es ihn auch im Sparkassengebäude in der Bad Berleburger Innenstadt. Dort, wo derzeit noch Postkartenständer und andere kleinere Artikel den Eingang zum Tabakladen Kolodziej zieren, soll in wenigen Monaten die Bäckerei Glöser ihre Kunden empfangen. Denn: Der Tabakladen zieht um. Wohin? Dorthin wo sich bislang der Geschenkladen „Mause Schönes für Zuhause“ befindet. „Ende des Jahres läuft unser Vertrag hier aus und wir haben uns entschieden, dann in die neuen Räumlichkeiten zu ziehen.“

Fünf Jahre lang war der Tabakladen im Sparkassengebäude präsent. „Die Zusammenarbeit hat immer gut geklappt, jedoch haben wir hier keine Büroräume und auch keine Lagerfläche“, sagt Harald Kolodziej. „Der Vermieter des neuen Objekts hat uns dann ein Angebot gemacht.“ Das bedeutet: An der Poststraße gibt es zum Jahresbeginn 2021 einige Veränderungen.

Die Hintergründe

Der Grund für diese Veränderung ist die Kündigung von „Mause – Schönes für Zuhause“ seitens des Vermieters, die bereits Ende Mai ausgesprochen wurde. „Ich wäre gerne noch ein paar Jahre an dem Standort geblieben“, sagt Margret Mause, die beim Einzug in den Laden viel Geld und Mühe investiert. „Dem Angebot der neuen Vermieterin ist zu verdanken, dass ich überhaupt weitermache. Sie ist auf uns zugekommen, und fragte, ob wie bei ihr weitermachen möchten.“ Ab dem 14. November befindet sich „Mause – Schönes für Zuhause“ in der Poststraße 23 – dort, wo sich einst die Bäckerei Althaus-Gans befand. Der Umzug startet bereits in der kommenden Woche.

Das Café

Im Sommer diesen Jahres erreichte die Sparkasse die Kündigung von den Inhabern des Tabakladens. Danach folgten diverse Gespräche. „Die Zusammenarbeit hat immer gut funktioniert und wir wünschen ihnen am neuen Standort viel Erfolg“, sagt Sascha Gernand von der Sparkasse Wittgenstein. Einen Leerstand sollte es aber, wenn möglich, nicht geben. Daher ist es umso erfreulicher, dass es bereits einen neuen Mieter gibt.

Voraussichtlich im März soll das neue Bäckerei-Café dann eröffnen. Zuvor wird das Ladenlokal um ein Büro der Sparkasse Wittgenstein erweitert. „Wir richten die Räumlichkeiten her. Für die Inneneinrichtung ist der Mieter verantwortlich“, so Gernand. Und da gibt es bereits konkrete Ideen, die Karl-Heinz Glöser bereits mit dem Architekten besprochen hat. Gleich im Eingangsbereich wird es eine lange Verkaufstheke geben.

Insgesamt 70 Quadratmeter groß wird das Bäckerei-Café werden. Im Inneren sind dann 15 Sitzplätze geplant – zwölf normale Sitzplätze und drei höhere Hocker.

Neben Brötchen, Broten, Gebäck & Co. soll es in der neuen Filiale auch verschiedene Tagesangebote geben – so beispielsweise einen Burgertag oder im Sommer auch frisches Obst und Joghurt. „Wir möchten in der Innenstadt zum Teil ein anderes Angebot schaffen als am Hilgenacker beim Lidl.“

Auch neu ist die Idee einer After-Work-Party. „Am Donnerstag haben wir dann bis 20 Uhr geöffnet. Dann möchten wir auch verschiedene Getränke und Longdrinks anbieten“, so Glöser. Für das Team der neuen Glöser-Filiale werden insgesamt vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. „Eine Mitarbeiterin habe ich bereits“, sagt Glöser. Bewerbungen seien demnach noch möglich. Es ist die vierte Filiale der Bäckerei, die neben Bad Berleburg auch in Arfeld und Biedenkopf eine Filiale betreibt.

Weitere Planungen

Ab Januar 2021 beliefert die Bäckerei Glöser unter anderem die Vamed-Klinik mit ihren Waren. Und noch etwas: Nicht nur im neuen Café ist eine After-Work-Party geplant, sondern auch am Hilgenacker in Bad Berleburg.

„Wir möchten unseren Freisitzbereich dort überdachen und dort dann auch im Winter Glühwein anbieten, sollte dies dann coronabedingt wieder möglich sein“, kündigt Glöser an. Auch dort soll es dann donnerstags verlängerte Öffnungszeiten bis 20 Uhr geben.

Die neue Glöser-Filiale an der Poststaße wird täglich – außer am Donnerstag – in der Zeit von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet sein.