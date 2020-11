Bad Berleburg: Sorgen um Fördergelder für Eins-A-Gelände

Anke Fuchs-Dreisbach: „Davon profitieren alle“

Die NRW-Koalition stärkt in dieser schwierigen Zeit die Innenstädte und Zentren. Wie die Bad Berleburger CDU-Landtagsabgeordente Anke Fuchs-Dreisbach am Freitag mitteilt werden von einem 70 Millionen schweren Sofortprogramm noch in diesem Jahr 129 Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit 40 Millionen Euro unterstützt. Bad Berleburg erhält aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“ 296.892 Euro für das Eins-A-Areal.

„Ich bin sehr froh, dass die NRW-Koalition in Pandemiezeiten schnell handelt und den Kommunen mit Hilfsprogrammen unter die Arme greift. Von einem attraktiven Zentrum profitieren alle in Bad Berleburg. Das Geld wird noch in diesem Jahr ausgezahlt und ermöglicht ein rasches Handeln“, so die CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach.

Auch Bürgermeister Bernd Fuhrmann begrüßt die Fördermittel: „Ich freue mich über diese Förderung, die der Stadtrat zuletzt eindeutig auf den Weg gebracht hat. Die Entwicklung des Eins-A-Geländes ist von zentraler Bedeutung für unsere Stadtentwicklung. Es ist prima, dass mit diesem Schritt das Land NRW von der Bedeutung überzeugt werden konnte.“

Aus dem Sofortprogramm stehen noch 30 Millionen Euro zur Verfügung. Die Frist für die Vorlage der Förderanträge wird auf den 30. April 2021 verlängert, damit Städte und Gemeinden auf aktuelle Entwicklungen reagieren können.