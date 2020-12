Bad Berleburg schließt Bücherei, Rothaarbad und Jugendcafé

Bad Berleburg. Die neue Coronaschutz-Verordnung bringt neue Regelungen.

Die Stadt reagiert auf die heutige Information der Landesregierung unde schließt die Stadtbücherei, das Rothaarbad und das Jugendcafé. Das Bürgerbüro bleibt geöffnet.

Die Stadtbücherei, das Rothaarbad und das Jugendcafé der Stadt Bad Berleburg werden ab Mittwoch, 16. Dezember für den öffentlichen Betrieb geschlossen.

Abholdienste ausweiten

Dies ist eines der Ergebnisse der neuen Coronaschutz-Verordnung, welche der Stab für außergewöhnliche Ereignisse bei der Stadt Bad Berleburg unter der Leitung von Bürgermeister Bernd Fuhrmann heute im Detail ausgewertet hat. Die Vertreter des Einzelhandels und der Gastronomiebetriebe wurden von der Stadtverwaltung über die neuen Regelungen bereits aktuell informiert. Das Serviceangebot über die sozialen Medien für die heimischen Gastronomiebetriebe wurde bereits hervorragend angenommen und soll nun über die Abholdienste im Einzelhandel erweitert werden. „Dabei unternehmen wir alles, was nötig ist, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen“, erklärt Bürgermeister Bernd Fuhrmann. „Wir bitten alle Betroffenen um Verständnis zum Schutz unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger.“



Termine vereinbaren

Das Bürgerbüro im Rathaus bleibt weiterhin als wichtige Anlaufstelle nach vorheriger Terminabsprache geöffnet. Erster Beigeordneter Volker Sonneborn appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger nur bei dringenden Anliegen einen persönlichen Termin zu vereinbaren. Die Kontaktdaten der einzelnen Mitarbeiter sind auf www.badberleburg.de veröffentlicht, die Telefonzentrale ist unter 02751/923-0 und per Mail an buergerbuero@bad-berleburg.de erreichbar.