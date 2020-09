Bad Berleburg: Personalwechsel auf Stabstelle

Steffi Treude fährt mit dem rat zur Arbeit

1 Frau Treude, Sie fahren täglich mit dem E-Bike zur Arbeit. Was hat Sie dazu bewogen, das Auto gegen das E-Bike auszutauschen?

In erster Linie, dass ich gerne esse und trinke und so Bewegung direkt in den Alltag einbauen kann. Für mich war das im Prinzip sofort klar als ich die Stelle in Bad Berleburg bekommen habe und nach Arfeld gezogen bin. In Siegen bin ich auch oft Rad gefahren – da noch ohne Motor – und habe gemerkt, wie gut das tut. Wenn man morgens zur Arbeit fährt, ist man direkt fit und auf dem Ederradweg fühlt sich das Ganze auch noch wie Urlaub an. Super ist außerdem, dass das Auto stehen bleiben kann, nichts verbraucht und nichts in die Luft pustet. Kleinere Einkäufe kann man z.B. auch im Rucksack transportieren.

2 Wie viele Kilometer fahren Sie im Jahr?

Im letzten Jahr bin ich insgesamt 2200 Kilometer gefahren – den größten Teil hat der Arbeitsweg ausgemacht. Wir hatten natürlich auch den perfekten Sommer dafür.

3 E-Bikes sind teuer und nicht jedermanns Sache ...

Aber sie haben Vorteile! Die Anschaffung tut dem Geldbeutel erst mal weh. Bei manchen kratzt sie auch am Stolz, aber es lohnt sich. Man fährt Alltagsfahrten viel häufiger und selbstverständlicher mit dem Rad. Mittlerweile habe ich um die 3000 Kilometer auf der Uhr.



Zur Person: Stefanie Treude hat im März 2018 die Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation des Bürgermeisterbüros bei der Stadt Bad Berleburg übernommen. Sie stammt aus Birkefehl und hat zuvor als Radioredakteurin gearbeitet.