Das Ordnungsamt der Stadt Bad Berleburg und die Polizei werden am 1. Mai verstärkt präsent sein und auf die Einhaltung der Abstandsregeln achten.

Corona Bad Berleburg: Ordnungsamt und Polizei am 1. Mai präsent

Bad Berleburg. Die aktuell geltenden Regeln wie die Kontaktsperre verändern in diesem Jahr auch den Feiertag: Gruppenwanderungen sind untersagt.

Auch am Feiertag gilt, dass höchstens zwei Personen oder Angehörige desselben Haushalts gemeinsam in der Öffentlichkeit sein dürfen. Bad Berleburger Grundschulen bereiten sich darauf vor, dass ab Donnerstag, 7. Mai, die Viertklässler wieder in die Schulen kommen.

Die aktuell geltenden Regeln wie die Kontaktsperre verändern in diesem Jahr auch den anstehenden Feiertag. „Tanz in den Mai“-Feiern dürfen nicht stattfinden und auch Gruppenwanderungen sind untersagt. Ausflüge mit der Familie oder zu zweit sind dagegen erlaubt. Das Ordnungsamt der Stadt Bad Berleburg und die Polizei werden am 1. Mai verstärkt präsent sein und auf die Einhaltung der Abstandsregeln achten.

Nur zu zweit oder mit Angehörigen in die Öffentlichkeit

In einer Telefonkonferenz haben Bund und Länder unterdessen das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten und unter anderem folgende Punkte angekündigt:

• Die Kontaktbeschränkung gilt erst einmal weiter. Das heißt, dass man auch in den nächsten Tagen nur zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts in der Öffentlichkeit zusammen sein darf. Bund und Länder werden am 6. Mai wieder darüber beraten.

Grundschule: Unterricht für Viertklässler ab 7. Mai

• Für Viertklässler beginnt der Unterricht am 7. Mai. Ähnlich wie bei den Abschlussklassen der weiterführenden Schulen bekommen die Grundschulen ab Montag zunächst Zeit, sich auf die Öffnung vorzubereiten. In Abstimmung mit der Verwaltung werden die Schulleitungen und Lehrerkollegien alle nötigen Vorbereitungen treffen, damit die Vorgaben zu Abstand und Hygiene umgesetzt werden.

• Am 6. Mai wird darüber entschieden, wie es für die übrigen Jahrgänge weitergeht. Voraussichtlich beginnt der Unterricht für sie am 11. Mai, aber sehr eingeschränkt. Denkbar ist laut NRW-Schulministerium z.B., dass jeder Schüler und jede Schülerin einmal pro Woche zur Schule geht.

Kitas, Sportstätten und Gastronomie erst am 6. Mai ein Thema

• Spielplätze sollen unter Auflagen wieder geöffnet werden. Details hierzu werden noch festgelegt.

• Der Begriff „Großveranstaltungen“ wurde von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zumindest etwas genauer definiert: Darunter fielen etwa Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, Dorffeste, Schützenfeste, Straßenfeste und Weinfeste.

Die Vertreter von Bad Berleburger Vereinen haben Bürgermeister Bernd Fuhrmann und Mitarbeitern der Verwaltung bei einer Videokonferenz mit auf den Weg gegeben, dass es für sie wichtig ist, für den Rest des Jahres Planungssicherheit zu haben. Dies ist auch Ergebnis der Verabredung in der Bürgermeisterkonferenz unter Vorsitz des Kreuztaler Bürgermeisters Walter Kiß. Dort hat bereits Landrat Andreas Müller darüber informiert, dass die fünf südwestfälischen Landräte planen, hierbei gemeinsam vorzugehen.

• Am 6. Mai sollen neben den Schulen auch Kindertagesstätten, Sportangebote und eine Perspektive für die Gastronomie thematisiert werden.