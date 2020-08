Bad Berleburg: Nur Grüne gegen Erweiterung von Agrodur

Schwarzenau. Die Firma Agrodur will sich vergrößern. Bei der Bad Berleburger Politik stößt das auf Zustimmung - aber nicht in allen Parteien

Mit jeweils einer Gegenstimme der Grünen hat der Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt dafür votiert, landwirtschaftliche Flächen in Schwarzenau in gewerbliche Bauflächen umzuwandeln – und einen Bebauungsplan „Industriegebiet Unteres Edertal“ aufzustellen.

Anlass ist das Vorhaben der Firma Agrodur, Hersteller von technischen Formteilen aus Kunststoff, ihren Schwarzenauer Standort an der Alexander-Mack-Straße um rund 30.000 Quadratmeter zu vergrößern – auf einem benachbarten Gelände jenseits der Eder mit direkter Anbindung an die Landstraße L 553. Eine Brücke würde dann beide Areale verbinden.

Hüster: Es geht um Arbeitsplätze

In der politischen Diskussion zum Thema machte Dr. Felix Riedel (Grüne) deutlich, dass auf dem angepeilten Erweiterungsgelände „ei­ne sehr große Fabrik“ entstehe und mehr Lkw-Verkehr zu erwarten sei. Im Übrigen fürchtet er im Bereich der Eder um einen angemessenen Hochwasserschutz. Für die Expansion von Agrodur bestehe „dringender Handlungsbedarf“, meinte dagegen Bodo Hüster (SPD). Außerdem biete sich hier die Chance, Lkw-Verkehr aus der „verkehrsberuhigten Zone“ Alexander-Mack-Straße herauszunehmen.

Weber: Ausbreitung nicht in der Fläche

Und Hüsters Fraktionskollege Otto Marburger wies auf die Arbeitsplätze hin, die an dem Unternehmen hingen. In einem Brief an den Bad Berleburger Bürgermeister zur geplanten Erweiterung in Schwarzenau hatte Agrodur auch eine mögliche Standort-Alternative „im angrenzenden Hessen“ erwähnt. Vor diesem Hintergrund begrüßte es Werner Wegener (CDU) sehr, „wenn heimische Unternehmen bei uns ansässig bleiben wollen“. Und Jürgen Weber (UWG) forderte ganz grundsätzlich, Firmen im Stadtgebiet dahin zu bewegen, „sich nicht in der Fläche auszubreiten“, sondern eher „in der Geschossigkeit“.