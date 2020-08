Bad Berleburg: Neuer Azubi-Rekord in der Verwaltung

Kita-Gruppen und Schulklassen in Quarantäne

Aktuell sind in den Kitas Siegen-Sohlbach, Herz Jesu Wilnsdorf, Zwergenland und Senfkorn Bad Berleburg Kita-Gruppen in Quarantäne.

In Grundschulen sind Klassen an der Geisweider Schule und der Albert-Schweitzer-Schule, in Dielfen und Bad Berleburg (Burgfeld) in Quarantäne.

An weiterführenden Schulen betreffen die Maßnahmen wegen der Maskenpflicht nur einzelne Personen am Berufskolleg AHS und an der Gesamtschule auf dem Schießberg, Realschule und Gymnasium Bad Berleburg.

Ebenfalls betroffen ist die AWO-Förderschule Am Sonnenhang in Deuz.