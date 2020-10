Bad Berleburg: NaturaProMed startet eine besondere Verlosung

Am 2. November ist es bereits zehn Jahre her, dass Birgit Berge ihre Praxis für Physiotherapie namens „NaturaProMed“ in Berghausen eröffnet hatte. Seit 2007 führt Berge ebenfalls eine Privatpraxis für Naturheilkunde in Bad Berleburg. Die Fachfrau für Massage, Physiotherapie und Heilpraxis blickt auf ein erfolgreiches, aufregendes und vor allem schönes Jahrzehnt zurück. Sie erinnert sich noch ganz genau an den Tag, an dem sich die Türen ihrer Praxis in Berghausen das erste Mal für ihre Patienten geöffnet haben: „Trotz meiner langjährigen Berufserfahrung war dieser Tag etwas ganz besonderes für mich, aufregend und mit viel Herzklopfen verbunden. Damals gingen mir viele Fragen durch den Kopf: Ob mein erweitertes Therapieangebot meine neuen Patienten wohl zufriedenstellen wird?“

Erlös wird noch dieses Jahr übergeben

Heute weiß Birgit Berge, dass diese Sorgen damals umsonst gewesen waren — und sie sich mit dem großen Schritt, eine weitere Praxis zu eröffnen, genau für das Richtige entschieden hatte. Mittlerweile behandelt sie mit ihren drei Mitarbeiterinnen Tanja Böhl, Carina Beewen und und Kirsten Hüster viele Stammpatienten — und es kommen immer mehr hinzu. So auch Laura Pott — das Mädchen, das im Frühjahr dieses Jahres beim Osterfeuer-Aufbau in Berghausen durch einen tragischen Unfall schwer verletzt worden war – und seitdem ein Leben führt, auf das sie niemals vorbereitet war. „Der Vorfall wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben — allen voran Laura. Gerade in solchen Momenten ist es wichtig, als Dorfgemeinschaft Zusammenhalt zu zeigen“, weiß Berge.

Durch die Dorfjugend Berghausen und der Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Raumland wurde bereits ein Spendenkonto ins Leben gerufen, das Laura und ihre Familie in den nächsten Jahren im Alltag unterstützen und ihnen neue Lebensqualität schenken soll. „Dieser Wunsch liegt auch mir besonders am Herzen. Und dafür möchte ich mein Praxisjubiläum nutzen“, verkündet die 54-jährige Bad Berleburgerin. Und das bedeutet: Im Zeitraum vom 2. bis 30. November können Patienten von Birgit Berge Lose für je einen Euro in ihrer Praxis in Berghausen erwerben. Bei dem Gewinnspiel gibt es zwar keine 100-prozentige Gewinnchance auf die tollen Preise wie Wellness-Massage, Cremes, Anti-Stressbälle und mehr, aber eines bleibt gewiss: Laura und ihre Familie werden – egal, ob Niete oder Gewinn – von der Aktion profitieren. Der vollständige Erlös wird noch vor dem diesjährigen Weihnachtsfest an Laura übermittelt werden.