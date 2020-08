Bad Berleburg: Moltkestraße wird zur Einbahnstraße

Bad Berleburg. Bauarbeiten am Nordknoten: Breslauer Straße und Moltkestraße werden ab kommender Woche zeitweise zur Einbahnstraße.

Es gibt Neuigkeiten bezüglich der Baustelle am Bad Berleburger Nordknoten. Wie Straßen.NRW und die Stadt Bad Berleburg nun mitteilten, werden die Moltkestraße und die Breslauer Straße zeitweise zu Einbahnstraßen. Dies ist notwendig, damit die Rettungswagen noch möglichst schnell durchkommen. Die Moltkestraße kann dann in Richtung Bismarckstraße befahren werden, die Breslauer Straße in Richtung Marienburger Straße. Diese Regelung tritt voraussichtlich am Dienstag, 11. August, in Kraft.