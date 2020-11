Bad Berleburg: Mit Reifenspende sicher zum Einsatzort

Bad Berleburg. Im Rahmen der Aktion „500 Reifen für einen guten Zweck“ spendete die Firma Reifen Hübner, die seit mehr als 60 Jahren in der Region verwurzelt ist, einen Satz Reifen an die Feuerwehr der Stadt Bad Berleburg. Bundesweit engagieren sich point S Fachbetriebe im Rahmen der Aktion auch in diesem Jahr wieder für soziale und gemeinnützige Einrichtungen aus der Nachbarschaft.

„Wir möchten uns auch in schwierigen Zeiten gerne für die verlässliche Hilfe unserer Hilfsorganisationen bedanken. Wir schätzen die Arbeit der Feuerwehr sehr und möchten es mit dieser Reifenspende unterstreichen“, sagte der Reifen-Hübner-Geschäftsführer Volker Feldmann bei der Übergabe am Firmengelände.

Der Leiter der Feuerwehr Bad Berleburg, Klaus Langenberg, zeigte sich glücklich: „Für andere sind es wahrscheinlich nur schwarze in Form gebrachte gummibeschichtete Gegenstände, aber für uns Feuerwehrleute, ist es eine Unterstützung und Wertschätzung unserer ehrenamtlichen Arbeit.“ Momentan sei die Lage in den Feuerwehren coronabedingt sehr ruhig, die Autos werden nur für den Einsatz genutzt. Aber nun mit dem neuen Reifensatz, der an das Mannschaftstransportfahrzeug (in Feuerwehrsprache MTF) der Feuerwehr Schwarzenau montiert wird, könne es auch endlich wieder gut gewappnet weiter gehen mit den Übungsdiensten und auch der Jugendfeuerwehr.

Über sichere Mobilität muss sich die Freiwillige Feuerwehr Bad Berleburg nun erstmal keine Gedanken mehr machen. Die eingesparten rund 650 Euro können an anderen Stellen sinnvoll eingesetzt werden. Die neuen Reifen werden noch in dieser Woche an das Fahrzeug montiert, sodass die Feuerwehrleute vor allem jetzt in den kalten Monaten sicher über die Berleburger Straßen zu jedem Einsatzort gelangen können.