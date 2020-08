Bad Berleburg: Mit Promille und E-Scooter auf Gehweg

Am späten Montagabend, gegen 22.20 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Fahrer eines E-Scooters auf der Bahnhofstraße auf.

Bad Berleburg. Das ungewöhnliche Fahrzeug und der unerlaubte Ort für diese Fahrt bringen einen 25-Jährigen in Schwierigkeiten.

Noch nicht alltäglich ist der Anblick von E-Scootern im Altkreis Wittgenstein. So ist es nur verständlich, dass solch ein Gefährt und dessen Fahrer von den Beamten in Bad Berleburg kontrolliert werden. Am späten Montagabend, gegen 22.20 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Fahrer eines E-Scooters auf der Bahnhofstraße auf.

Dabei benutze der 25-Jährige ordnungswidrig den Gehweg mit seinem Elektrogefährt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige alkoholisiert war. Mit über 1,8 Promille bewegte er das Elektrokleinfahrzeug im Straßenverkehr. Blutprobe und Anzeige sind die Folge.