Bad Berleburg: Klavierduo Neeb gastiert im Bürgerhaus

Bad Berleburg. Die Kulturgemeinde Bad Berleburg bietet bis Weihnachten ein reduziertes Programm mit Veranstaltungen im Bürgerhaus am Markt.

Trotz der Corona-Pandemie Kultur anbieten in den Sparten Theater, Kindertheater, Konzert und BLB-Cooltour: Die Kulturgemeinde Bad Berleburg bietet bis Weihnachten ein reduziertes Programm mit Veranstaltungen im Bürgerhaus am Markt, weil dort die geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln eingehalten werden können, um die Besucherinnen und Besucher nicht zu gefährden. Das gilt auch für die Konzerte, die ursprünglich im Schloss hätten stattfinden sollen – dort aber nicht durchgeführt werden können. Deshalb gastiert das Klavierduo Neeb mit den Geschwistern Vincent und Sophie Neeb am Donnerstag, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus am Markt.

„Wir hoffen, dass wir durch den Ortswechsel ins Bürgerhaus den gleichen Zuspruch haben, wie im Schloss,“ betont Andreas Wolf, 1. Vorsitzender der Kulturgemeinde. Extra für dieses Konzert wird ein großer Konzertflügel ausgeliehen und auf der Bühne im Saal des Bürgerhauses platziert. Dort präsentieren Vincent und Sophie Neeb „Vierhändige Vielfalt“.

Auf dem Programm stehen unter anderem 16 Walzer, op. 39, von Johannes Brahms, Andante mit fünf Variationen in G-Dur, KV 501, von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Rhapsodie espagnole von Maurice Ravel. Das Klavierduo gastiert im Rahmen der erfolgreichen Reihe „Konzerte junger Künstler“ in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Musikrat. Die Dauer des Konzerts (ohne Pause) liegt bei circa 70 Minuten.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Marktplatz 1a in Bad Berleburg, 02751/9363542, oder im Internet unter www.proticket.de