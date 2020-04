Bad Berleburg: KfZ-Zulassungsstelle öffnet am 27. April

Siegen-Wittgenstein/Bad Berleburg. Der Kreis bietet den KfZ-Anmeldeservice ab 27. April nach telefonischer Anmeldung in Bad Berleburg wieder an. Hier gibt es die Details.

Ab kommenden Montag, 27. April, sind Kraftfahrzeug-Zulassungen sowie Um- und Abmeldungen in der KfZ-Zulassungsstelle des Kreises am Standort Bad Berleburg wieder möglich. Das teilt der Kreis in einer Pressemitteilung am Dienstag mit.

Telefonische Anmeldung

Die Außenstelle der Behörde im „kleinen Kreishaus“ am Berufskolleg Wittgenstein in Bad Berleburg wird zwischen 7.30 Uhr bis 15 Uhr besetzt sein. Auch dort können dann, wie auch bereits am Standort in Siegen, nach telefonischer Anmeldung unter 0271-333 1048 und -1062 Termine für Zulassungen, Ummeldungen und weiteres vereinbart werden.

Umfangreiche Onlineservices

Die Kreisverwaltung weist außerdem noch einmal darauf hin, dass bestimmte Dienstleistungen, wie zum Beispiel An- und Ummeldungen von Fahrzeugen oder auch Wunschkennzeichenreservierungen online über das neue Online-Serviceportal des Kreises erledigt werden können.

Dieses ist unter https://portal.siegen-wittgenstein.de/services erreichbar.