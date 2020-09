Bad Berleburg: JuBi-Woche mit Harry Potter und dem Samariter

Sehr diszipliniert behielten alle Besucher bei der Jugendbibelwoche in der Dotzlarer Kulturhalle Wittgenstein zunächst die Mund-Nasen-Maske auf, bis das Signal gegeben wurde, man könne diese jetzt abnehmen.

Die Jugendbibelwoche in Dotzlar begeistert die Teilnehmer mit überraschenden Aufhängern und Erkenntnissen.

Dotzlar. „Eine Woche voller Magie und Abenteuer“ – so lautete die vielleicht etwas unerwartete Einladungsüberschrift auf dem Plakat für die Jugendbibelwoche der Kirchengemeinden Birkelbach, Erndtebrück, Wingeshausen sowie Raumland und Arfeld, die seit Juni pfarramtlich verbunden sind. Und tatsächlich war es kein Zufall, dass das Plakat ein Gebäude zeigte, das an die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei erinnerte, und dass sich vorm Vollmond daneben die Silhouette einer Hexe auf einem Besen abzeichnete.

Denn zum Auftakt jedes Abends gab es eine Szene in Verbindung mit Harry Potter, mal nachgespielt auf der Bühne der Kulturhalle Wittgenstein in Dotzlar oder auch mal mit dem Beamer aus dem Film dort auf die Leinwand geworfen. Aber das war stets nur der Ausgangpunkt. Geschickt und durchdacht fand sich dann der Weg zu einer biblischen Geschichte.

Technische Spielereien

Beim vierten und letzten Abend ging es erst um das Trimagische Turnier, bei dem Harry Potter seinen Wettbewerbs-Sieg verschenkt, um einen Menschen zu retten. Schlüssig führte dieser Vorspann zum barmherzigen Samariter. Und anschließend schlugen Sophie und Nele in der Andacht nochmal die Brücke zwischen den Geschichten, fanden dieselbe Botschaft in zwei so unterschiedlichen Erzählungen.

Außerdem bot die Harry-Potter-Atmosphäre dem Mitarbeitenden-Team um Benjamin Schneider und Sebastian Walter viele Möglichkeiten für überraschende technische Spielereien, wenn der eine quer durch die Halle eine Kerze entzündete oder der andere mit einem Knopfdruck unerwartet rauchende Knalleffekte auslöste. Dabei war es hilfreich, dass sich die beiden Hauptorganisatoren nicht nur auf 40 Ehrenamtliche verlassen konnten, sondern auch auf den Berleburger Lebensmittel-Großhandel 3F, den Raumländer Elektro-Fachbetrieb Kurzschluß-Schneider und die Wittgensteiner Eventtechnik als Sponsoren. Am Ende kamen an den vier Abenden 300 Besucher bei dieser außergewöhnlichen Jugendbibelwoche.