Bad Berleburg: Großbaustelle ruht ab Anfang Dezember

Rund um den Nordknoten wird an mehreren Stellen gleichzeitig gebaut. Auf der Brücke über die Odeborn schweißen Mitarbeiter gerade eine Dichtungsschicht zusammen. Darauf kommen dann später Gussasphalt und Deckschicht.

Bad Berleburg. Verkehrsteilnehmer können Aufatmen. Der Landesbetrieb Straßen.NRW teilt seine Pläne für den Winter am Nordknoten mit.

Die Straßen.NRW Regionalniederlassung Südwestfalen wird die Arbeiten am Kreisverkehrsplatz und an der Odebornbrücke in Bad Berleburg ab dem 1. Dezember 2020 über die Wintermonate pausieren.

Die Verkehrsbeschränkungen werden während dieser Zeit außer Kraft gesetzt, so dass der Verkehr ohne Behinderung fahren kann. Im Frühjahr werden die Arbeiten wieder aufgenommen. Die Bahnhofsstraße bleibt auf Grund von Pflasterarbeiten noch bis zum 4. Dezember 2020 gesperrt.