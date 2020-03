Bad Berleburg „Grobbels Handgemachtes“ per Telefon bestellen

Peter Grobbel vom "Landhaus Wittgenstein" liefert die bestellte Ware aus "Grobbels Handgemachtes" mit Herz und Hand an seine Kundschaft in der Stadt der Dörfer.

Das Landhaus Wittgenstein ist erfinderisch, wenn es darum geht, seine Kunden auch in Coronazeiten mit seinen Produkten zu beliefern.

Bad Berleburg. In herausfordernden Zeiten wie diesen kommt es einmal mehr darauf an, erfinderisch zu sein. Gerade die Gastronomie ist von den derzeitigen strengen Auflagen stark betroffen. Das „Landhaus Wittgenstein“ von Familie Grobbel muss seinen Cafébetrieb zwar vorübergehend einstellen, ist mit seinem Angebot aber weiterhin für die Kunden da – und das auf eine ganz neue Weise. Der kleine Laden, der seit einigen Jahren „Grobbels Handgemachtes“ im Glas anbietet, ist zu einem Selbstläufer geworden. In den Regalen können die Besucher durch die vielseitigen Produkte stöbern, die alle direkt im Haus von Eigentümer Peter Grobbel zubereitet werden.

Auch wenn das Café geschlossen bleibt, steht die Haustür weiterhin offen, um die Berleburger Bürger mit Lebensmitteln zu versorgen. Von Rouladen und Schweinebraten, über Bolognese und Tomatensauce bis hin zu Kuchen und Marmeladen steht hier alles eingemacht in Gläsern bereit. Nun ist auch ein Bringdienst eingerichtet: Unter 02751/6459 können Bestellungen aufgegeben werden und die Ware wird dann innerhalb des Stadtgebiets Bad Berleburg und seiner Dörfer bis zur Haustür ausgeliefert. Mindestbestellsumme: 15 Euro. Auf der Internetseite des Landhauses Wittgenstein www.grobbels-handgemachtes.de ist eine Galerie eingerichtet, wo sich Interessierte durch das Angebot klicken können. Zudem kam es zu einer Kooperation, die zeigt, dass die Solidarität unter den Berleburger Einzelhändlern stark ist. So bietet Silvia Dickel vom Bioladen „Naturale“ eine Verkaufsfläche für Grobbels Handgemachtes in ihrem innerstädtischen Geschäft an. Familie Grobbel ist froh über dieses Angebot.