Bad Berleburg: Goetheplatz wieder für Verkehr offen

Auf dem Goetheplatz in Bad Berleburg wird derzeit ordentlich gearbeitet.

Bad Berleburg. Ursprünglich war geplant, die Straßen-Anschlüsse im September herzustellen und den Goetheplatz vier Wochen lang zu sperren.

Der Goetheplatz in Bad Berleburg ist seit dem gestrigen Freitag-Nachmittag 16 Uhr wieder in beide Richtungen befahrbar. Damit konnte die Sperrung pünktlich aufgehoben werden. Das teilt die Stadt Bad Berleburg mit. In den vergangenen knapp drei Wochen sind die Straßen-Anschlüsse hergestellt worden, der Platz musste für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Damit bleiben die Bauarbeiten aktuell vor dem Zeitplan. Ursprünglich war geplant, die Straßen-Anschlüsse im September herzustellen und den Goetheplatz vier Wochen lang zu sperren.

Ampel regelt Verkehr

In der Folge wird der Verkehr zeitweise mit einer Ampel geregelt, weil die Seitenbereiche noch nicht voll nutzbar sind, bevor die Straße anschließend wieder in beide Richtungen freigegeben werden kann.

Die Stadt Bad Berleburg bedankt sich bei allen beteiligten Unternehmen für den guten und schnellen Ablauf und bei den Anliegern für das Verständnis. Insbesondere mit Blick auf die Baumaßnahme am Nordknoten war es der Stadt wichtig, die Beeinträchtigungen des Verkehrs so gering wie möglich zu halten.