Bad Berleburg: Gäste aus Arnsberg bei Regupol

Bad Berleburg. „Wir stehen für einen sparsamen Umgang aller uns anvertrauten Ressourcen“, erläuterte Rainer Pöppel seine Position.

Der Regierungspräsident Hans-Josef Vogel für den Regierungsbezirk Arnsberg sowie Dezernent A. Mork besuchte die Regupol BSW GmbH in Bad Berleburg. Anlass des Treffens zusammen mit dem Berleburger Bürgermeister Bernd Fuhrmann und weiteren Vertretern der Stadtverwaltung war ein Besuch in der Produktionsanlage in Raumland sowie ein Gedankenaustausch über nachhaltige Produktionsabläufe und ressourcenschonende Prozesse.

Produktionsstandort besucht

Zusammen mit dem CEO Rainer Pöppel wurde im Rahmen einer Werksbesichtigung am Produktionsstandort Raumland besonders auf die nachhaltige Grundeinstellung des Unternehmens eingegangen. Bereits seit Gründung im Jahr 1954 ist Regupol BSW fast ausschließlich auf die stoffliche Verwertung elastischer Rohstoffe wie Gummi, EVA (Ethylenvinylacetat) und PU-Schaum ausgerichtet. Regupol BSW ist so einer der größten Wiederverwerter solcher Stoffe weltweit. Damit ist Recycling als aktuelles und wichtiges Trendthema schon seit 65 Jahren Grundidee und Basis des Geschäftserfolges für das inzwischen in vierter Generation geführte Familienunternehmen in Bad Berleburg.

Ressourcen schonen

„Wir stehen für einen sparsamen Umgang aller uns anvertrauten Ressourcen. Mensch und Umwelt zu schützen steht für uns an oberster Stelle“, erläuterte Rainer Pöppel seine Position. Bürgermeister Fuhrmann lobte diese Grundhaltung und stellte die enge Zusammenarbeit von Regupol BSW und der Stadt Bad Berleburg in besonderer Weise heraus. „Für mich ist Regupol BSW ein Vorzeigeunternehmen“, so Hans-Josef Vogel am Ende des Rundgangs.