Bad Berleburg: Friseurmeisterin über die Tage nach dem Brand

Berghausen. Nadine Raad spricht im Interview über die Zeit nach dem Dachstuhlbrand in der Ederstraße, bei dem ihr Salon in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Hohe Flammen steigen aus dem Dachfenster. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort – Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen. Die Szenen spielten sich am 27. August dieses Jahres in der Bad Berleburger Innenstadt ab – genauer gesagt in der Ederstraße. Ein Tag, an den sich auch Friseurmeisterin noch gut erinnert. Ihr Salon im Erdgeschoss des Hauses wurde durch das Löschwasser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Und damit nicht genug: Nachdem ihr Salon Coronabedingt lange Zeit geschlossen war und gerade wieder gut anlief, brachen gleich zwei Mal Unbekannte in den Salon ein und stahlen Farben, Glätteisen und diverse andere Sachen. Dennoch: Für das Team vom Salon Nadine Raad kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Wir haben trotz allem noch Spaß bei der Arbeit“, so Ivana Babic. Die Lokalredaktion hat die junge Friseurmeisterin und ihre Mitarbeiter Shokri Rasolo, Angelina Höse und Ivana Babic in ihrem zweiten Salon in Berghausen besucht und mit ihnen über den Tag des Brandes, die aktuelle Situation und über ihre Zukunftspläne gesprochen.



Frau Raad, der Brand, bei dem auch Ihr Salon in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist erst wenige Wochen her. Wann haben Sie von dem Brand erfahren?

Nadine Raad: Ich habe relativ früh per WhatsApp und Anrufen davon erfahren und später natürlich auch durch die Nachrichten. Mein erster Gedanke war: Hoffentlich ist niemandem etwas passiert. Das war für mich erst einmal das wichtigste. Zu Beginn dachte ich, es brennt bei uns. Dieser Tag war für uns alle sehr schlimm.

Ivana Babic: Ich wohne gegenüber und habe das Feuer gesehen und sofort Bescheid gesagt, bevor ich weiter zur Arbeit nach Berghausen gefahren bin. In Gedanken aber waren wir alle in Bad Berleburg.





War Ihnen vor Ort schon bewusst, dass auch Ihr Salon bei dem Brad im Dachgeschoss mit betroffen sein wird?

Nadine Raad: An sich dachten wir erst, wir räumen auf und können dann wieder rein. Doch ein Gutachter teilte uns dann mit, dass die Sanierungsarbeiten wohl ein Jahr lang dauern werden. Das Löschwasser ist bis in den Keller hinabgelaufen.

Angelina Höse: Ich hatte an dem Tag auch noch Prüfung und habe mir noch schnell die nötigsten Utensilien dafür aus dem Salon geholt.



Ein sehr emotionaler Tag für Sie alle. Wie ging es danach weiter?

Nadine Raad: Die Tage danach waren sehr stressig. Neben der Arbeit mussten viele Dinge erledigt werden, mit Versicherungen sprechen, Termine umplanen, mit Handwerkern sprechen. Ich glaube der letzte Monat war mit der stressigste in diesem Jahr.





Waren Sie froh, dass Sie in dieser Situation noch einen zweiten Salon in Berghausen haben?

Nadine Raad: Wir waren schon froh, dass wir noch den Salon hier in Berghausen haben, aber wir können hier nicht alles abfangen. Auf Instagram haben wir auch mitgeteilt, dass der Salon in Berleburg geschlossen ist und wir nun hier in Berghausen arbeiten. Unsere Kunden waren da sehr verständnisvoll. Viele haben uns direkt nach dem Brand angerufen und gefragt, ob sie uns helfen können. Die vielen lieben Worte, die wir bekommen haben, haben mich schon sehr berührt.





Wie hoch ist der Schaden ungefähr, der an dem Tag entstanden ist?

Nadine Raad: Ich würde schon schätzen um die 15.000 Euro. Es sind ja nicht nur die Schäden, die durch das Löschwasser entstanden sind. Kurz nach dem Brand wurde bei uns noch zwei Mal eingebrochen. Farben, Maschinen, Glätteisen, Wechselgeld – die haben alles mitgenommen. Es ist einfach nur schade, dass sich manche Menschen an dem Leid anderer bereichern.

Ivana Babic: Wir haben auf Ebay und überall schon geschaut, ob dort jemand unsere Farben anbietet. Da kommen ja auch noch neue Anschaffungen auf uns zu.





Die Sanierungsarbeiten dauern ein Jahr haben Sie gesagt. Wie geht es für Sie und Ihrem Team nun weiter?

Nadine Raad: Wir haben bereits eine neue Lokalität bei Elektro Schweizer gefunden. Er ist sogar ein bisschen größer, als unser alter Salon. Und wir sind alles Handwerkern wie Herrn Weise oder auch der Firma Berge Bau sehr dankbar dafür, dass sie so schnell und kompetent uns helfen, damit wir schon bald den neuen Salon eröffnen können. Wenn alles gut geht, wird das Ende November der Fall sein.





Gibt es schon Pläne, wie der Salon aussehen soll?

Nadine Raad: Ja ich habe in meinem Kopf schon einen kompletten Plan und weiß, wo was stehen soll. Aktuell wird noch getestet, welche Geräte noch funktionieren. Die durchnässten Stühle haben wir bereits entfernt. Ansonsten haben wir mithilfe des Teams, Freunden und Familie einige Sachen in die Kellerräume gebracht.



Der neue Salon ist direkt nebenan: Werden Sie ihren alten Salon vermissen?

Nadine Raad: Ja das schon. Wir waren 15 Jahre lang in dem Salon und haben erst vor kurzem sehr viel in den Laden investiert und ihn in der Coronazeit mit aufgepimpt. Da ist es schon sehr Schade, dass es nun so kam.

Ivana Babic: Als wir nach dem Brand gemeinsam alle im Salon waren und sahen, wie es dort ausschaut, sind auch ein paar Tränen geflossen. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht und meine Jugend dort verbracht. Da hängt man schon sehr an dem Salon.