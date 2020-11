Bad Berleburg: Burschenschaft Arfeld zieht die Corona-Bilanz

Arfeld. Erfreuliche Nachrichten: Die Burschenschaft Arfeld hat 1850 Euro für das Spendenkonto für Laura Pott eingenommen.

Das Kirmesjahr 2019/2020 war für Burschenschaft Arfeld in der Tat ein besonderes. Lief durch die Corona-Pandemie doch nichts wie vorher geplant, so sollte zumindest der Abschluss des Kirmesjahres, zu seinem gewohnten Zeitpunkt stattfinden.

So trafen sich die Mitglieder des Vereins drei Wochen nach dem Termin der 388. Arfelder Kirmes zum traditionellen Kartoffelbraten in „Roth´s Feldscheune“ oberhalb des Edertals, um ihre Jahreshauptversammlung abzuhalten und einen neuen Vorstand zu wählen – selbstverständlich unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Verordnungen.

15 Neumitglieder

Der Präsident des Vereins, Jens Achenbach sah sich einer regen Beteiligung gegenüber und konnte ca. 60 Mitglieder begrüßen. Zudem hatten auch 15 neue Mitglieder ihren Weg zu den Burschen und Mädchen gefunden, die in diesem Jahr aber noch kein Stimmrecht inne haben.

Zu Beginn der Versammlung blickte Jens Achenbach noch einmal auf „sein“ ganz besonderes Kirmesjahr zurück. An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass ein jeder Präsident der Arfelder Burschenschaft dieses Amt nur einmal für genau ein Jahr bekleiden darf. Motivation genug, dem eigen Kirmesjahr den persönlichen Stempel aufzudrücken.

In seinem Jahresrückblick konnte Achenbach nur den Weihnachtsmarkt als „normal abgelaufen“ anführen. Die beiden darauffolgenden traditionellen Feste des Vereins, das Osterfeuer und die Germanenwettkämpfe, konnten auf Grund der Corona Pandemie nicht stattfinden. Stolz zeigte er sich allerdings im Bezug auf das soziale Engagement des Vereins innerhalb dieser Zeit. So organisierten die Mitglieder innerhalb des ersten Lockdowns einen Einkaufsservice für Senioren und Menschen aus der Risikogruppe, um dem Dorf in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen.

Viele Mitglieder des Vereins hatten sich rege daran beteiligt und zahlreiche Einkäufe und auch Botengänge erledigt. Ebenfalls als sehr positiv konnte die Corona-Kirmes erwähnt werden, die von den Burschen und Mädchen als Pandemiegerechter Ersatz für die normalerweise stattfindende Kirmes durchgeführt wurde. So konnte unter Einhaltung aller Maßnahmen ein Platzkonzert organisiert werden, sodass die Kirmesbäume auch in diesem Jahr traditionell im Takt der Musik gerüsselt werden konnten. Zum Abschluss seiner Rede bedankte sich Achenbach noch bei seinem Vorstand und den Mitgliedern für die Unterstützung.

Spendengelder gesammelt

Und eine freudige Nachricht gab es auch noch zu verkünden. Im Rahmen dieses Platzkonzertes und dem traditionellen Aufstellen der Ehrenpforten an den Ortseingängen am Kirmessamstag hatte der Verein eine Sammlung für die Spendenaktion „Wir für Laura“ auf die Beine gestellt. Das gesammelte Geld geht also an das Spendenkonto der Dorfjugend Berghausen, deren Mitglied Laura bei einem schweren Unglück im Rahmen des Osterfeuer Aufstellens schwer verletzt wurde. Und das Ergebnis der Spendensammlung in Arfeld kann sich sehen lassen. 1850 Euro konnte die Burschenschaft Arfeld nun an das Spendenkonto überweisen.