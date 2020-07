Bad Berleburg: Brotmarkt und WeihnachtsZeitreise abgesagt

Bei Einheimischen und Gästen gleichermaßen sehr beliebt: die Weihnachtszeitreise in Bad Berleburg, immer am dritten Adventswochenende. In diesem Jahr allerdings fällt sie coronabedingt aus.

Bad Berleburg. Beide Bad Berleburger Traditionsmärkte finden in diesem Jahr nicht statt. Bürgermeister Fuhrmann: „Wir möchten kein Risiko eingehen.“

Der diesjährige Brotmarkt und auch die Bad Berleburger WeihnachtsZeitreise werden aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie abgesagt. Diese Entscheidung hat die große Veranstalter-Runde nach Abstimmung mit allen Beteiligten getroffen.

Die beiden Märkte sollten am 4. Oktober sowie am dritten Adventswochenende die Menschen nach Bad Berleburg locken. Doch angesichts neuer Verordnungen haben sich die Veranstalter dazu entschieden, die beiden traditionsreichen Feste abzusagen. „Das Wohl und die Gesundheit der Gäste und Besucher stehen bei all unseren Entscheidungen an oberster Stelle“, betont Bürgermeister Bernd Fuhrmann und sagt: „Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei und wir möchten kein Risiko eingehen – auch mit Blick auf die zahlreichen Ehrenamtlichen, die die Veranstaltungen zu großen Teilen stemmen.“ Mit dem aktuellen Erlass der Landes NRW sind Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober 2020 untersagt, unter diese Vorgabe fällt auch der Brotmarkt.

BLB-Tourismus GmbH: An unbeschwerte Feste aktuell nicht zu denken

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

Eindrücke vom Brotmarkt und dem neuen Naturparkzentrum Erntedankfest mit Brotmarkt, die Eröffnung des Naturparkzentrums und die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises: Am Sonntag war in der Berleburger Kernstadt viel los - trotz des Regens. Foto: peter kehrle

„Wir werben für buntes Markttreiben, lebendiges Brauchtum und ein Erlebnis für die ganze Familie“, erklärt Andreas Bernshausen, Geschäftsführer der BLB-Tourismus GmbH. Doch an unbeschwerte Feste in dieser Größenordnung und dann auch noch mit Aktionen und Attraktionen – daran sei aktuell nicht zu denken. „Es ist natürlich schade, dass wir nicht gemeinsam die langen Traditionen feiern können. Aber in dieser Zeit zählen doch vielmehr Solidarität, Zusammenhalt und Vernunft“, sagt Klaus Daum als Vorsitzender des Heimatvereins für Landwirtschaft und Brauchtum.

Auch das Gremium zur WeihnachtsZeitreise hat sich die Entscheidung zur Absage nicht leicht gemacht. „Wir wissen nicht, was auf politischer Ebene für die Zeit nach dem 31. Oktober 2020 entschieden wird und wie sich die Corona-Lage dann darstellt. Der Planungszeitraum für eine Veranstaltung dieser Größenordnung wird immer enger. Angesichts neuer Auflagen und Verordnungen ist die Ausrichtung des Marktes einfach nicht realisierbar“, macht Holger Saßmannshausen als Vorsitzender des Jugendfördervereins deutlich. Außerdem erscheine die jährlich angestrebte Kostendeckung der Veranstaltung unter den aktuellen Rahmenbedingungen nur schwer erreichbar zu sein. „Dieses Risiko kann und will die ohnehin schon angeschlagene Jugendförderverein Veranstaltungs-GmbH nicht eingehen“, so Saßmannshausen weiter.

Qualitätsversprechen für Traditionsmärkte 2020 nicht haltbar

Unterstützt wird Saßmannshausen dabei vom großen Tross der Mitveranstalter. „Die Zeitreise hat eine bundesweite Strahlkraft“, erklärt Johannes Röhl, Direktor der Wittgenstein Berleburg´schen Rentkammer und ergänzt: „Wir geben ein klares Qualitätsversprechen für den Markt und das könnten wir in diesem Jahr nicht halten.“ Daher sei auch nicht an eine „abgespeckte“ Version der WeihnachtsZeitreise zu denken.

Die Veranstaltergemeinschaft aus Vereinen und Institutionen betont ausdrücklich, dass die Entscheidungen immer wieder diskutiert und neu bewertet wurden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass neben dem eigentlichen Marktgeschehen auch weitere Faktoren zu beachten sind. Ein Beispiel dafür sind die verkaufsoffenen Sonntage der Bad Berleburger Einzelhändler, die ebenfalls davon betroffen sind. Die Stadtverwaltung plant aktuell, ersatzweise vier verkaufsoffene Sonntage von September bis Dezember zu ermöglichen, um die Kaufkraft und den Einzelhandel in der Stadt wieder zu stärken.

Veranstalter: Sich einfach aufs nächste Jahr freuen

Der gemeinsame Appell der Veranstalter ist abschließend hoffnungsvoll: „Freuen wir uns doch einfach jetzt schon mit Vorsicht und Besonnenheit auf unsere beliebten Traditionsmärkte im nächsten Jahr.“