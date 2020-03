Bad Berleburg. Am Nordknoten in Bad Berleburg entsteht ein großes Geschäftsgebäude mit Gastronomie.

Es tut sich was am Nordknoten. Vermessungstechniker haben vor wenigen Tagen Pflöcke auf dem Baugrundstück eingeschlagen. „Die auf dem Grundstück verlaufende Gasleitung wurde markiert“, erläutert Konstantin Bikar und kündigt im Gespräch mit dieser Zeitung zugleich den Beginn der Bauarbeiten für neue Geschäftsgebäude auf der seit langem brachliegenden Fläche an.

Planungen seit 2013

Wie diese Zeitung bereits im Oktober 2018 berichtete werden Schäfers Backstuben und ein Bekleidungshaus an diesem attraktiven Standort angesiedelt, bestätigt Konstantin Bikar die Pläne seiner Familie: Die Immobilie gehört seinen Söhnen, André und Stefan Bikar von der Berleburger Immobilienagentur „A. u. S. Bikar Immobilien“. Die Brüder haben das Grundstück am Nordkreisel schon 2013 gekauft. Damals hatte der dortige „Brückengrill“ seinen Betrieb bereits eingestellt. 2018 wurde das leerstehende Gastronomiegebäude aus den 1960er-Jahren abgerissen.

Der Abriss brachte die Gerüchteküche zum Brodeln. Deswegen hatten sich André und Stefan Bikar entscheiden mit ihren Plänen für ein Kombination aus Gastronomie und Einzelhandel am Nordkreisel an die Öffentlichkeit zu gehen.

Die ursprünglich geplante Fertigstellung bis zum Herbst 2019 hat sich dann aber nicht realisieren lassen. Jetzt aber läuft wohl alles nach Plan. „Die Bagger rollen in den nächsten Wochen an“, ist Konstantin Bikar optimistisch.

Nordkreisel wird erneuert

Die Baustelle für das Gebäude ist nicht die einzige an diesem markanten Punkt der Stadt. Der Landesbetrieb Straßen.NRW wird den Kreisverkehrsplatz erneuern. Die so genannten Sinussteine - das sind die schrägen, überfahrbaren Pflastersteine an der Mitte des Kreisverkehrs sind kaputt. Auch die Asphalttragschicht soll erneuert werden und die vier Fußgängerüberwege sollen barrierefrei gestaltet werden. Vorbild für diese Baumaßnahme ist die Sanierung des „Wisentkreisels“ an der Kreuzung von Schulstraße und Emil-Wolff-Straße in Bad Berleburg, die im August 2018 erfolgreich durchgeführt wurde. Dabei kamen nach dem Aufbringen des Asphalts auch neue Klebetechniken für die Randsteine der Verkehrsinseln zum Einsatz.