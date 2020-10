Die Bundesstraße 62 zwischen Erndtebrück und dem Ortsteil Schameder ist aktuell nach einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen für mehrere Stunden voll gesperrt.

Frontal-Zusammenstoß auf der Bundesstraße 62: Der BMW und der Ford Fiesta werden total zerstört. Foto: Ramona Richter

Ersten Informationen zufolge soll der 27-jährige Fahrer des Ford Fiestas aus Schameder kommend in Richtung Erndtebrück gefahren sein. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden BMW, in dem ein Ehepaar (beide 57 Jahre alt) saß. Bei dem Unfall wurden die drei Menschen schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 27-Jährige zog sich bei dem Unfall unter anderem eine Schnittwunde im unteren Bauch zu.

Mehrerer Stunden Vollsperrung erwartet

Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn muss die Bundesstraße in diesem Abschnitt von für mindestens zwei bis drei Stunden gesperrt bleiben, heißt es.

Neben dem DRK-Rettungsdienst und der Polizei ist die Freiwilligen Feuerwehr aus Erndtebrück und Schameder im Einsatz.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf rund 35.000 Euro.

Fahrer flüchtet nach Crash

Gegen 17.42 ereignet sich auch in Girkhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Yannik Lückel

Fast Zeitgleich gegen 17.42 ereignete sich auch in Bad Berleburg-Girkhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei ist dort auf der Landstraße 721 am Ortsausgang ein Ford Fiesta auf gerader Strecke mit einem Baum kollidiert.

Die Ursache dieses Unfalls ist noch unklar. Auch wurde der Fahrer des Fahrzeuges zunächst noch durch Rettungskräfte und Polizei gesucht. Nach ersten Informationen dieser Zeitung soll er nach dem Unfall geflüchtet sein, sei aber inzwischen ermittelt.