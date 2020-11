Aue: Seniorin um fünfstelligen Betrag betrogen

Aue. Der Seniorin aus Aue wurde vorgelogen, ihre Tochter habe bei einem Unfall eine Frau getötet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In den vergangenen Wochen ist es immer wieder zu Betrugsanrufen gekommen. Am Nachmittag des 26. November waren die Täter in Aue erfolgreich: Einer Seniorin wurde am Telefon vorgegaukelt, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall eine Frau getötet hat.

Um einen Pflegeplatz für den verwitweten Mann zu bekommen, sei eine große Geldsumme nötig. Die ältere Dame hob daraufhin einen fünfstelligen Betrag vom Konto ab und übergab das Geld gegen 15 Uhr im Bereich eines Lebensmittelmarktes in Aue an eine Frau. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dieser Frau oder möglichen Fahrzeugen mit auswärtigem Kennzeichen.

Die „Abholerin“ wird wie folgt beschrieben:- ca. 20 Jahre alt, 160-165 cm groß, schlank, hatte die ganze Zeit ein Handy in der Hand,dunkelbraune Haare, schmale Hose und kurze Jacke. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Berleburg unter der 02751 / 909-0 entgegen.