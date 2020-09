Wittgensteiner, die sich nach einem Kneipenbesuch mit dem Taxi nach Haus chauffieren lassen wollen, müssen ab Anfang Dezember womöglich tiefer in die Tasche greifen.

Preis-Erhöhung Auch in Wittgenstein: Taxi-Fahrten sollen teurer werden

Siegen-Wittgenstein. Der Kreis regt Aufschläge um etwas mehr als fünf Prozent zum 1. Dezember an. 28 von 49 Taxi-Unternehmen stimmten bereits dafür.

Wittgensteiner und Siegerländer müssen sich darauf einstellen, dass Taxifahren in der Region um etwas mehr als fünf Prozent teurer wird. Das Thema wird derzeit in den zuständigen Fachausschüssen des Kreises Siegen-Wittgenstein diskutiert, das letzte Wort hat am 2. Oktober der Kreistag.

Letztmals erhöht worden ist der Taxitarif laut Kreisverwaltung zum 1. Februar 2018. Mittlerweile habe das NRW-Verkehrsministerium jedoch auch wegen der „Corona-Pandemie“ eine zeitnahe Überprüfung des Taxitarifs angeregt, ebenso „Anpassungen in kürzeren Zeitabständen, damit die Funktionsfähigkeit und der Fortbestand des Taxigewerbes sichergestellt werden kann“.

Wartung der Fahrzeuge aufwändiger geworden

So seien gegenüber 2017 die Preise vor allem für die Wartung und die Reparatur von Fahrzeugen um immerhin 23 Prozent gestiegen, verweist das Ministerium auf aktuelle Preisindizes des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW. Aber auch die Fahrzeug-Anschaffung oder die notwendigen Kraft- und Schmierstoffe sei in den vergangenen Jahren um sechs bis sieben Prozent teurer geworden. Insgesamt hätten sich die für den Taxiverkehr relevanten Ausgaben durchschnittlich um 5,44 Prozent erhöht, so der Kreis - und auch die geplante Erhöhung bewege sich im Rahmen dieses Prozentsatzes.

28 aller 49 Taxi-Unternehmen mit Sitz im Kreisgebiet hätten in angefragten Stellungnahmen für eine Erhöhung des Tarifs gestimmt, so die Kreisverwaltung weiter, 16 dagegen. Fünf Unternehmer hätten ihre ablehnende Entscheidung mit der Befürchtung begründet, Kunden unter anderem an Mietwagen-Unternehmer zu verlieren.

IHK fürchtet geringere Nachfrage

Die Industrie- und Handelskammer Siegen gibt zu bedenken, dass eine Erhöhung des Tarifes und die damit einhergehende Verteuerung der Fahrten für den Fahrgast eine Verringerung der Nachfrage und damit des Fahrgastaufkommens nach sich ziehen könnte. Dem entgegen steht laut Kreisverwaltung, „dass derzeit Fahrten nicht kostendeckend durchgeführt werden können“.

Von den elf Städten und Gemeinden des Kreises, ebenfalls um Stellungnahmen gebeten, haben sich laut Kreisverwaltung nur zwei gemeldet, die keine Bedenken gegen die Preiserhöhungen haben. Für die Anpassung des Taxitarifs ist der Kreis Siegen-Wittgenstein als Genehmigungsbehörde zuständig. Sollte der Kreistag Anfang Oktober zustimmen, würden die Taxipreise zum 1. Dezember angehoben.