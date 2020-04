Ehrenamt Arfeld: Arbeit am Ederzentrum Via Adrina geht weiter

Jetzt geht es an die Außenanlagen. Aber außerdem sind alle Arfelder aufgefordert ihre Fotoalben durchzusehen. Historische Bilder werde gesucht.

Arfeld. Am Zentrum Via Adrina in Arfeld werden aktuell die Außenanlagen hergestellt. „Die Arbeiten laufen in der Corona-Zeit zwar langsamer, aber stetig weiter. Ein besonderer Dank geht an die vielen ehrenamtlichen Helfer“, so Beigeordneter und Projektleiter Volker Sonneborn. „Dabei sind im Sinne der Nachhaltigkeit unter anderem Bepflanzungen und Gehölze geplant. Umfang und Art der Bepflanzungen sind auch abhängig von der Bereitschaft aus der Bevölkerung, sich bei den erforderlichen regelmäßigen Pflegemaßnahmen einzubringen. Unterstützer können sich hier gerne in nächster Zeit an Waldemar Kiel, den 1. Vorsitzenden des Gemeinschaftsvereines Arfeld, wenden, um Details planen zu können.“

Zudem soll am Zentrum Via Adrina eine umfangreiche Bildergalerie zu verschiedenen Themen entstehen. „Fotos sagen mehr als 1000 Worte“, so Ortsvorsteher Kai-Uwe Jochims.

Die Themenbereiche

Hierzu wird die Bevölkerung um die Bereitstellung von ausgewählten Fotos gebeten zu folgenden Themen:

Schuhleistenfabrik Hartmann: Vom Betrieb bis zur Insolvenz

Projektgeschichte von der Industriebrache bis zur Umsetzung des Zentrum Via Adrina (z.B. Bürgerbeteiligung, Abrissmaßnahmen, Neubaumaßnahmen)

Edertalbahn (Alte Bahnhöfe; Impressionen aus dem Edertal)

• Wanderweg Via Adrina (Landschaftsaufnahmen)

Dorfleben Arfeld: früher und heute (z.B. Jubiläen)

Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Arfeld

Die Fotos sollen teilweise in alten Hartmann-Fenstern als Collage veröffentlicht werden. Die Bitte der Organisatoren ist, bei der Auswahl der Fotos darauf zu achten, dass es sich um möglichst gute und eindrückliche Fotos handelt. Diese bitte bis zu Samstag, 16. Mai, bei Dirk Hartmann, Kreuzstraße 5 in den Briefkasten einwerfen oder digital senden an info@zentrum-via-adrina.de mit dem Betreff „Bildergalerie“.

Die Fotos sollen wie folgt kenntlich gemacht werden: Name, Thema, Voraussichtlicher Zeitpunkt der Aufnahme, Fotograf (falls bekannt).

Die Organisatoren danken allen Helfern und Unterstützern ganz herzlich für das Engagement.