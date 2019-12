Alarm am Mittag in Raumland: Kaminbrand mitten im Ortskern

Alarm am Freitagmittag für die Feuerwehr in Raumland: Kaminbrand in einem Wohnhaus an der Raumländer Straße mitten im Ortskern, heißt es, unweit des Rumilingene-Hauses. Beißender Qualm liegt in der Luft.

Noch ehe die angeforderte Drehleiter der Feuerwehr Bad Berleburg auf der Straße vor dem Haus in Stellung gebracht wird, um dem Feuer "aufs Dach" zu steigen, halten sich Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz bereit für eine Brandbekämpfung im Innern des Hauses.

Mit der Wärmebildkamera der Ursache auf der Spur

Mit Wärmebildkamera und Kamin-Werkzeug versuche man der Ursache auf den Grund zu gehen, erklärt Einsatzleiter Henning Grebe von der Feuerwehr Raumland. Bewohner des Hauses seien zum Glück nicht in Gefahr, kann er berichten.

Kein Problem hat die Feuerwehr mit dem nötigen Löschwasser, es kommt aus einem Hydranten ganz in der Nähe des Unglücksortes. Während des Einsatzes ist die Raumländer Straße für den Verkehr gesperrt.