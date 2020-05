Alarm für die Einsatzkräfte des Bad Laaspher Löschzuges 1: Am Ludwig-Koch-Center in der Kernstadt qualmt es aus dem Motorraum eines geparkten Autos.

Feuerwehr-Einsatz Alarm: Am Laaspher Koch-Center qualmt ein geparktes Auto

Einen Einsatz am Ludwig-Koch-Center in der Kernstadt meldet die Bad Laaspher Feuerwehr: Kurz vor 19 Uhr am Sonntagabend wurde der Löschzug 1 alarmiert – aus dem Motorraum eines Autos quelle Rauch. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war die Batterie des Wagens bereits abgeklemmt und auch kein Rauch mehr zu sehen.

Lichtmaschine hatte eine erhöhte Temperatur

Lediglich die Lichtmaschine hatte eine erhöhte Temperatur. „Für uns waren keine weiteren Maßnahmen nötig und so konnte der Einsatz schnell beendet werden“, berichtet Tobias Hof vom Löschzug. Außerdem habe der Eigentümer ein Unternehmen beauftragt, das Auto abzuschleppen.