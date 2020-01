Aktuell gibt es über 150 Kurzarbeiter in Siegen-Wittgenstein

Kurzarbeit – der Begriff allein macht Mitarbeitern große Sorgen, weil er mit wirtschaftlichen Problemen und Lohneinbußen zusammenhängt. Allerdings ist Kurzarbeit auch ein Mittel, Kündigungen zu vermeiden und Beschäftigung zu sichern.

Die Bundesagentur für Arbeit in Siegen bietet am 22. Januar eigens eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema an. Grund genug um nachzufragen, was hinter dem Begriff steckt. Außerdem hat Nina Appel, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Siegen, die aktuellsten Zahlen aus Siegen-Wittgenstein. Appel erläutert, dass Unternehmen, die einen erheblichen Arbeitsausfall durch eine unvermeidbare wirtschaftliche Situation erwarten, Kurzarbeit beantragen können. Die betroffenen Mitarbeiter können dann als Ausgleichszahlung Kurzarbeitergeld erhalten. Allerdings treten die Betriebe in Vorleistung und können diese Zahlungen dann mit dem Nachweis der tatsächlichen Kurzarbeit über die Bundesagentur erstattet bekommen.

Kurzarbeit ist maximal für einen Zeitraum von zwölf Monaten möglich. Weil Kurzarbeit auch vorsorglich angemeldet werden kann, unterscheidet die Agentur für Arbeit zwischen angemeldeter und abgerechneter Kurzarbeit. Die Meldungen erfolgen immer zum Jahresende und abgerechnet wird zur Jahresmitte. Daher gibt sich ein halbjährlicher Versatz in der Statistik.

Angemeldete Kurzarbeit

Im November 2019 sind 14 Anzeigen auf Kurzarbeit von Betrieben aus Siegen-Wittgenstein bei der Agentur für Arbeit in Siegen eingegangen. Betroffen könnten 156 Mitarbeiter sein.

Zum Vergleich: Im November 2018 waren es 8 Anmeldungen gewesen, durch die 214 Mitarbeiter potenziell betroffen gewesen wären.

Abgerechnete Kurzarbeit

Abgerechnet wird immer im Halbjahresrhythmus.

Im Juni 2019 hatte 14 Betriebe die Belege für Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit eingereicht. Insgesamt haben demnach 768 Mitarbeiter dieser Unternehmen Kurzarbeitergeld bezogen.

Zum Vergleich: Im Juni 2018 waren es 10 Betriebe und 71 Beschäftigte gewesen.

Schaut man auf die reinen Zahlen, ist eine Steigerung sichtbar. Doch die Sprecherin der Agentur für Arbeit in Siegen rät zu Gelassenheit: „Wir sind von einer tatsächlichen Krise noch weit entfernt“, sagt Nina Appel.

Als Beleg dafür dienen ihr die Zahlen aus dem Juni 2009 für den gesamten Agenturbezirk Siegen-Wittgenstein/Olpe. Damals rechneten 570 Betriebe ihre Kurzarbeit ab. Insgesamt waren 13.072 Mitarbeiter von der Arbeitszeitverkürzung und dem Lohnverzicht betroffen.

Um Fragen beantworten zu können, stehen die Fachexperten am in der Agentur für Arbeit Iserlohn und am 22. Januar ab 10 Uhr in der Agentur für Arbeit Siegen – Operativer Service – gerne zur Verfügung.