Ab 2020 soll in Erndtebrück „Heimatpreis“ vergeben werden

Im Jahr 2020 soll in Erndtebrück der „Heimatpreis“ vergeben werden. Mit dieser Entscheidungen stimmten die Ratsmitglieder in der Ratssitzung am Mittwochabend dem Vorschlag der CDU-Fraktion zu.

Der „Heimatpreis“ ist ein Teil des NRW-Förderprogramms „Heimat.Zukunft.NRW“ und kann von Kommunen für innovative Heimatprojekte ausgelobt werden, heißt es in der Begründung der CDU-Fraktion.

Demnach erhalten die Kommunen vom Land ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde sich per Ratsbeschluss zur Teilnahme entscheidet – dies ist am

Mittwochabend dann auch einstimmig geschehen.

„Mit diesem Preis können Vereine des gesamten Gemeindegebiets gefördert werden, ohne den Haushalt der Gemeinde zu belasten“, heißt es in dem Antrag der CDU-Fraktion. So könne die konkrete Arbeit belohnt und „nachahmenswerte Praxisbeispiele bekannt gemacht“ werden.

Kein neuer Beschluss nötig

Die Mitglieder der anderen Fraktionen sowie die Verwaltung begrüßten den Vorschlag. „Die Verwaltung der Gemeinde Erndtebrück steht in engem Austausch mit Kommunen, die bereits erfolgreich ,Heimatpreise’ vergeben konnten“, so Bürgermeister Henning Gronau. 2020 soll der Preis erstmalig vergeben werden, in den Folgejahren ist kein neuer Beschluss nötig.