Das Rathaus in Erndtebrück

Nach Corona Ab 1. Juli gibt es wieder ein offenes Rathaus in Erndtebrück

Erndtebrück. Am Mittwoch, den 1. Juli öffnen die Türen der Gemeindeverwaltung wieder. Allerdings mit Corona-Vorsichtsmaßnahmen.

Die Gemeinde Erndtebrück möchte ab kommenden Mittwoch, 1. Juli, wieder die Türen des Rathauses öffnen. Dies geschieht in Absprache mit den Rathäusern der beiden Nachbarkommunen Bad Berleburg und Bad Laasphe.

Demnach wird das Erndtebrücker Rathaus ab diesem Zeitpunkt wieder für alle Anliegen geöffnet sein – auch ohne vorherige Terminabsprache. Diese vorherige Termin-Vereinbarung bleibt aber möglich und erwünscht, da so für die Besucher Wartezeiten minimiert werden. So können beispielsweise bei bestimmten Anliegen vorab Vorbereitungen erfolgen, sodass sich die Zeit vor Ort verkürzt. Außerdem können Besucherströme im Rathaus besser koordiniert werden, was wiederum den Schutz der Besucher und auch der Mitarbeiter erhöht.

Um die Kontakte der Besucherinnen und Besucher und auch der Verwaltungsangestellten möglichst gering zu halten, wird es im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung Einbahnstraßen-Regelungen geben. Dies bedeutet, dass beispielsweise unterschiedliche Türen als Ein- und Ausgang benutzt werden. Zusätzlich stehen nach wie vor Desinfektionsmittel im Eingangs- und Ausgangsbereich zur Verfügung. Die bisherigen Regelungen zur Abstandspflicht von 1,5 Metern und auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleiben bestehen. Außerdem wird die Adress-Sammlung zur Rückverfolgung des Besuchs fortgeführt.

Mit diesen Öffnungszeiten kehrt die Gemeindeverwaltung nun zu den ursprünglichen Öffnungszeiten zurück:

Rathaus

Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr

außerdem Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr

Bürgerbüro

Montag und Dienstag von 8 bis 12.30 und von 14 bis 16 Uhr

Mittwoch und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr

Donnerstag 7 bis 18 Uhr

Weitere Informationen im Internet: www.erndtebrueck.de