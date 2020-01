800-Jahr-Feier: Girkhausen ist gut vorbereitet

Das Konzept aus vier Großveranstaltungen steht. Die Dorfgemeinschaft ist für das 800-jährige Jubiläum in diesem Jahr bestens gerüstet. Wie groß das Interesse und der Rückhalt für die Organisatoren rund um den Verkehrs- und Heimatverein Girkhausen ist, zeigte sich in der Bürgerversammlung am Dienstagabend.

„Mit so vielen Menschen hatte ich gar nicht gerechnet“, freute sich der Vorsitzende des Verkehrs- und Heimatvereins und Ortsvorsteher in Personalunion, Timo Florin. Schon Minuten vor Beginn der Versammlung waren die Bänke in der Schützenhalle so gut gefüllt, dass weitere Sitzmöglichkeiten gestellt werden mussten. Rund 120 Dorfbewohner wollten wissen, wie die vier großen Veranstaltungen ablaufen sollen und wo sie mit anpacken können. Florin und der Vorstand des Heimatvereins sorgten dafür, dass jeder, der helfen will, auch eine Aufgabe bekommt. Wichtig dabei war, dass in den vergangenen drei Jahren erhebliche Vorarbeiten von einem Organisationskomitee gemacht worden sind.

Festkommers

Den Auftakt des Jubiläums bildet der Festkommers am 25. April in der Schützenhalle. Der offizielle Teil beginnt um 18 Uhr mit der Begrüßung durch den Ortsvorsteher, Grußworten von Ehrengästen und der Festrede auf das Jubiläumsdorf. Letztere hält der aus Girkhausen stammenden Theologen und Kirchenhistoriker Dr. Ulf Lückel. Außerdem treten der Männergesangverein und der Posaunenchor Girkhausen auf. Gegen 20 Uhr folgt dann der lockere Teil des Jubiläumsauftakts mit der Knappenkapelle Dreislar. Wichtig: Für den Festkommers wird kein Eintritt erhoben.

Schanzenrock

Mit der fränkischen Partyband „Grumis“ folgt dann am 16. Mai der Schanzenrock an der früheren Erikaschanze vor dem Dorf. „Wir wollten etwas Besonders machen, keine weitere Veranstaltung in der Schützenhalle“, erklärt Kai Patzschke. Nachdem Konzert- und Open-Air-Idee klar waren, entschieden sich die Organisatoren für die alte Skisprungschanze. Der Kartenvorverkauf wird in wenigen Wochen in den Sparkassen, Volksbanken bei Radio-Spies und im Lebensmittelgeschäft Gerke starten.

Für das Open-Air im Auslauf der Schanze wird das Gelände abgesperrt. Es wird Essens- und Getränkestände sowie eine Longdrink-Bar geben. Nach wie vor werden noch Sponsoren gesucht. Für die habe sich die Organisatoren etwas Besonderes ausgedacht. Die Transparente sollen speziell beleuchtet vom Absprunghügel aus weithin sichtbar sein. Einlass ist um 17 Uhr. Los geht es um 19.30 Uhr. Die Zeit zwischen Einlass und Konzertbeginn überbrückt ein DJ. „Jetzt hoffen wir auf gutes Wetter“, sagt Kai Patzschke. Aber im Falle von Regen könnte das Konzert auch in die Schützenhalle verlegt werden.

Girkhäuser Markt

Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird der als „Girkhäuser Markt“ bezeichnete stehende Festzug am 30. August im Ortskern rund um die Kirche sein. Hier präsentiert Girkhausen alles, was es hat und mehr. Neben den Vereinen, werden auch zahlreiche Handwerker ihr Können zeigen. Es gibt eine Traktorenausstellung, ein Mittelalterlager des Wittgensteiner Trosses, ein Unterhaltungsprogramm auf der zentralen Bühne auf dem Dorfplatz und das historisch verbürgte mittelalterliche „Femegericht“ tagt. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Das Marktgeschehen beginnt dann um 11 Uhr. Die Dorfgemeinschaft hat sich auf eine Eintritt von drei Euro verständigt, der an mehreren Eingangsstellen entrichtet werden kann.

Wittgensteiner Wandertag

Die letzte Großveranstaltung stellt der Wittgensteiner Wandertag am 19. September dar. Los geht es um 10 Uhr.