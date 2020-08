Zwei Leichtverletzte (15, 38) nach Unfall in Witten-Annen

Witten. Ein Autofahrer hat in Witten einen Pkw übersehen, der am Straßenrand geparkt war. Bei dem Aufprall wurden seine Mitfahrerinnen verletzt.

Zwei Leichtverletzte gibt es nach einem Unfall in Witten-Annen auf der Dortmunder Straße am Montagvormittag (10.8.). Ein 44-jähriger Wittener fuhr stadtauswärts, als er in Höhe der Hausnummer 93 unachtsam in ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Auto fuhr.

Dabei entstand nicht nur Blechschaden; die beiden Mitfahrerinnen des Mannes (15 und 38 Jahre aus Witten) wurden bei der Kollision leicht verletzt und zur Kontrolle mit einem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus gebracht. Zu allem Überfluss war sein Pkw nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 8000 Euro.