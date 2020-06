Wittener Telekom-Kunden können ab sofort 5G-Technik nutzen

Witten. In Witten können Handy-Kunden der Telekom ab sofort mit 5G-Technik telefonieren. Die Stadt ist eine von 1000 Gemeinden mit dem neuen Standard.

Wittener Handy-Kunden der Deutschen Telekom können ab jetzt vom neuen Mobilfunkstandard 5G profitieren. Das Unternehmen hat seine Mobilfunkstandorte in Witten, Herdecke und Wetter mit der neuesten Technik ausgestattet.

Der EN-Kreis ist aber nicht der einzige 5G-Standort der Telekom: Ab heute (18.6.) können über 16 Millionen Menschen in Deutschland das 5G-Netz nutzen. Das Unternehmen versorgt jetzt deutschlandweit über 1.000 Städte und Gemeinden ganz oder teilweise mit dem neuen Mobilfunk-Standard. Die Telekom betont: Dadurch dass der EN-Kreis von Beginn an an der Entwicklung teilnähme, habe er einen digitalen Standortvorteil.

12.000 Antennen wurden fit gemacht

Der Ausbau laufe trotz Corona auf Hochtouren weiter, so die Telekom. Bereits Mitte Juli sollen dann über 40 Millionen Menschen in ganz Deutschland 5G nutzen können. Bis jetzt seien über 12.000 Antennen für 5G fit gemacht worden, bis Ende des Jahres sollen es 40.000 sein.

Möglich macht den schnellen Mobilfunk-Ausbau der variable Einsatz von verschiedenen Mobilfunk-Frequenzen. Mit der neuen Technik will die Telekom die Mobilfunk-Geschwindigkeiten im ländlichen Bereich teilweise mehr als verdoppeln. Dort können Kunden jetzt mit bis zu 225 Mbit/s surfen. In städtischen Gebieten werden 600-800 Mbit/s in der Spitze versprochen. Von diesen Geschwindigkeiten sollen nicht nur Kunden mit den neuen 5G-Smartphones, sondern auch Kunden im LTE-Netz profitieren können. 5G ist dabei technisch kein eigenständiges Netz, sondern baut in das bestehende 4G-Netz neue Funktionen und technische Eigenschaften ein.

Wer mehr über die Verfügbarkeit von 5G an seinem Wohnort erfahren will, kann sich auf www.telekom.de/netzausbau informieren.