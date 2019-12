Wittener SPD zu neuer Führung: Zwischen Frust und Freude

Witten. Trotz des neuen Führungsduos in der SPD glaubt in der Wittener SPD niemand an einen schnellen Ausstieg aus der GroKo. Die Überraschung ist groß.

Freude bei den Wittener „Nowabo“-Fans, Enttäuschung bei den Anhängern des Verlierer-Duos Scholz/Geywitz: In der Wittener SPD sind die Reaktionen auf die Wahl von Norbert-Walter Borjans und Saskia Esken als neue Parteivorsitzende gemischt. An ein Ende der GroKo in Berlin zum jetzigen Zeitpunkt glaubt deshalb aber noch keiner.