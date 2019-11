Wittener Rollstuhlfahrer verliert 20.000 Euro: Geld noch weg

Noch ist das Kuvert mit 20.000 Euro, das ein älterer Wittener auf seinem Autodach liegen ließ und offenbar während der Fahrt verloren hat, nicht wieder aufgetaucht – zumindest nicht da, wo es ein ehrlicher Finder abliefern würde, sprich beim Fundbüro oder auf einer Polizeiwache. Die Polizei appelliert eindringlich an denjenigen, der den Umschlag mit dem vielen Geld entdeckt haben könnte.

„Wir appellieren an die Moral des Finders, in sich zu gehen und das Geld abzugeben“, sagt Polizeisprecher Volker Schütte. Inzwischen sind fünf Tage verstrichen, seitdem der Rentner aus Annen das Geld verloren hat. Der stark gehbehinderte Mann hatte es auf sein Autodach gelegt, bevor er eingestiegen war – und dort vergessen.

Die hohe Summe war eigentlich für einen Autokauf bestimmt gewesen. Der knapp 70-Jährige hatte das Geld am Freitagnachmittag in der Hauptstelle der Sparkasse an der Ruhrstraße abgeholt, um sich am Wochenende ein Auto zu kaufen, einen gebrauchten VW Caddy, um darin seinen Rollstuhl gut verstauen zu können. Nun ist das ganze Geld weg und der Rentner entsprechend verzweifelt.

Geld könnte schon irgendwo im Handel aufgetaucht sein

Er hatte sich große Scheine aushändigen zahlen, nach Informationen dieser Redaktion nur Zweihunderter. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass irgendwo bereits 200-Euro-Scheine aus dem verloren gegangenen Umschlag aufgetaucht sind, zum Beispiel im Handel.

Da das Kuvert während der Fahrt vom Autodach gefallen sein muss, kann natürlich auch nicht ausgeschlossen werden, dass es noch irgendwo im Herbstlaub am Straßenrand liegt. Der Rentner hatte mehrere Kilometer zurückgelegt, um von der Innenstadt zurück nach Annen zu fahren.

Sollte sich der mögliche Finder jetzt nach mehreren Tagen nicht mehr trauen, seinen Namen zu nennen, wenn er doch noch das Geld abgeben will, dann kann er das nach Polizeiangaben bei den zuständigen Stellen auch anonym tun. Die Polizei bittet weiter um Hinweise unter Telefon