Wittener Radfahrerin bei Tour im Sauerland schwer verletzt

Witten. Eine 54-jährige Wittenerin ist bei einer Radtour im Sauerland gestürzt. Dabei hat sie sich schwer verletzt.

Bei einer Radtour im Sauerland hat sich eine 54-jährige Frau aus Witten schwer verletzt. Bei dem Unfall war offenbar kein anderer Verkehrsteilnehmer im Spiel.

Die Frau war am Pfingstmontag (1.6.) gegen 15 Uhr mit ihrem Rad vom Hennesee in Richtung Mescheder Innenstadt unterwegs. Vermutlich stürzte die Wittenerin beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg an der abgesenkten Bordsteinkante. Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

