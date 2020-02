Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wittener Firma mit 40 chinesischen Standorten

Auch die Firma ZF Industrieantriebe verfolgt das Geschehen in China aufmerksam. Das Unternehmen unterhält in China 40 Werke, in denen 14.000 Menschen arbeiten. Eines der Werke liegt in der Nähe von Wuhan. Dort ruht derzeit die Produktion.

Für ZF arbeiten 67 Expats in China, also deutsche Mitarbeiter, die für mehrere Jahre dort eingesetzt sind. Einige dieser Expats seien bereits zurückgekehrt, sagt ein Unternehmenssprecher. Bislang gebe es aber keinen Verdachtsfall oder bestätigten Fall des Coronavirus unter den ZF-Mitarbeitern. Reisen von und nach China hat das Unternehmen seit Mitte letzter Woche untersagt.