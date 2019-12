In Witten war die Polizei am Donnerstag (19. Dezember) auf der Suche nach Verkehrssündern. Polizeihauptkommissar Bodo Gutt kontrollierte beim Schwerpunkteinsatz Laster und Lieferwagen auch auf Sicherheit im Laderaum.

Witten. Außerordentlich viele Verkehrssünder hat die Polizei bei einem Schwerpunkteinsatz in Witten erwischt. Auch zwei Haftbefehle wurden vollstreckt.

Witten: Zwei Haftbefehle bei Schwerpunkteinsatz vollstreckt

Auf der Suche nach Verkehrssündern waren Polizei, Zoll, Ordnungs- und Rechtsamt gestern in Witten unterwegs. 50 Polizeibeamte kontrollierten stadtweit an mehreren Stellen gleichzeitig den Fahrzeug- sowie Güter- und Schwerlastverkehr – diesmal mit „außerordentlich großem Erfolg“, wie ein Sprecher betont. Zwei offene Haftbefehle wurden vollstreckt. In beiden Fällen waren die Fahrer ohne Versicherung unterwegs. Ein Transporter war zudem knapp eine Tonne zu schwer.

18 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten geahndet

Geahndet wurden außerdem 18 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten. In zwei Fällen war die Ladung nicht ausreichend gesichert. Ein Fahrer war mit einer grünen statt der korrekten roten Umweltplakette unterwegs, was als Urkundenfälschung gilt. Außerdem wurden acht Mautverstöße fest. – die Maut war entweder gar nicht oder für ein zu kleines Fahrzeug gezahlt worden. In zwei Fällen schrieben sie außerdem Anzeigen wegen des Verstoßes nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz. Der Zoll ahndete einen fehlenden Gewerbeschein, außerdem zwei Verstöße gegen das Mindestlohngesetz.

Außerdem kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei an wechselnden Stellen die Geschwindigkeit. Insgesamt ahndeten sie 132 Geschwindigkeitsverstöße. Ein Fahrer war unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs - die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige.

Zwölf Schwerpunkteinsätze pro Jahr

Seit mehreren Jahren führt die Polizei in Bochum, Herne und Witten erfolgreich Schwerpunkteinsätze durch. 2019 rückten die Beamten zwölfmal aus. „Diese Kontrollen tragen dazu bei, dass sich die Verkehrsunfalllage im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums seit vielen Jahren auf einem erfreulichen Niveau bewegt“, so Jörg Lukat, Präsident des Polizeipräsidiums Bochum. „Wir zeigen klare Kante gegen Verkehrssünder.“