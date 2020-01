Witten: Wo stand wohl dieser alte Kletterbaum?

Einen tollen Aussichtspunkt haben sich die vier Jungs auf unserem heutigen Rätselbild, das Davide Bentivoglio irgendwann zwischen 1970 und 1990 machte, ausgesucht. Sie sitzen auf einem großen Baum, einer Buche, um genau zu sein. Doch wo stand dieser Baum wohl?

Er war wunderbar gewachsen und hat unzählige Kinder magisch angezogen – gewiss nicht nur Jungs. Leider ist der Baumriese nicht mehr da, aber alles andere ringsherum hat sich kaum verändert. Schreiben oder mailen Sie uns ihre Lösung, Erinnerungen und Erlebnisse bis Dienstag an: WAZ-Lokalredaktion, Bahnhofstr. 33, 58452 Witten oder an die E-Mail-Adresse: redaktion.witten@waz.de – gerne auch wenn Sie sich noch an andere tolle Kletterbäume in Witten erinnern.